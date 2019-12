Staingate: Apple repariert 2013er und 2014er MacBooks nicht mehr

Die fehlerhafte Antireflexbeschichtung von einigen MacBooks und MacBook Pro, die die Oberfläche nach einiger Zeit fleckig aussehen lässt, ließ Apple nicht locker, so dass ein Reparaturprogramm aufgelegt wurde. Nun gilt es nur noch für Modelle ab dem Jahrgang 2015 und jünger. MacBooks mit defekten Displays aus den Jahren 2013 und 2014 sind aus dem Reparaturprogramm herausgefallen. Apple hatte im vergangenen Jahr bereits die Garantiezeit verlängert, in der die Geräte kostenlos mit einem neuen Display versehen wurden, doch nun ist zumindest bei den älteren Notebooks Schluss.

Nach einem Bericht von Macrumors, der sich auf eine internen Mitteilung bezieht, die Apples autorisierten Serviceprovidern zuging, dürfen kostenlose Display-Reparaturen nur noch für folgende Notebooks durchgeführt werden:

MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2015)

MacBook Pro (15-Zoll, Mitte 2015)

MacBook Pro (13-Zoll, 2016)

MacBook Pro (15-Zoll, 2016)

MacBook Pro (13-Zoll, 2017)

MacBook Pro (15-Zoll, 2017)

MacBook (12-Zoll, Anfang 2015)

MacBook (12-Zoll, Anfang 2016)

MacBook (12-Zoll, Anfang 2017)

Neuere Modelle sind nach allgemeiner Auffassung vom Staingate nicht mehr betroffen.

Die fleckige Oberfläche zeigt sich bei den betroffenen Geräten erst im Laufe der Zeit. Die meisten Anwender haben in Foren berichtet, dass sie die Displayoberfläche normal gereinigt hätten. Eventuell sind auch der Kontakt mit der Tastatur bei geschlossenem Displaydeckel oder heiß laufende Geräte für die Probleme verantwortlich. In vielen Fällen tauchten die Flecken in der Bildschirmmitte auf, in andern nur an den Bildschirmrändern.

Wie viele MacBooks und MacBook Pro insgesamt vom Staingate betroffen sind, ist unklar.



