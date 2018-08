​Warner Music trennt sich von Spotify-Anteilen. 504 Millionen US-Dollar waren ihre Anteile an Spotify wert, als die Warner Music Group diese kürzlich verkaufte. Unklar ist, ob sich das Unternehmen komplett zurückzieht. Unstrittig ist allerdings die Außenwirkung. Einer der Geldgeber zieht sich zurück. Glaubt er womöglich nicht an die Zukunft des Unternehmens? Das möchte Warner Music so aber nicht stehen lassen.