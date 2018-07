27.07.2018 - 16:24 Uhr Geschrieben von Matthias Parthesius



27.07.2018 - 16:24 Uhr Geschrieben von Matthias Parthesius

Vielfalt bei Spotify (Bild: Spotify)

Der Musikstreaming-Dienst Spotify wird von 180 Millionen Menschen genutzt und 83 Millionen bezahlen auch dafür, freut sich Spotify über doppelt so vielen Abonnenten wie die 40 Millionen bei Apple Music. Somit habe Spotify im zurückliegenden Quartal um zehn Prozent wachsen können, mit denen sich das schwedische Unternehmen als Börsenneuling feiert. Allerdings sind die Zahlen von Apple drei Monate alt.

Das schwedische Unternehmen Spotify wird seit Kurzem an der Börse gehandelt und muss jetzt alle drei Monate Erfolgsmeldungen liefern. Für das erste Quartal an der Börse scheint die Rechnung aufzugehen. Spotify wird nach eigenen Angaben von 180 Millionen Menschen mindestens einmal im Monat genutzt. Doch die wichtigste Kennzahl ist die Zahl der zahlenden Abonnenten. Diese habe sich auf 83 Millionen vergrößert, so Spotify. Gründe für das Wachstum um zehn Prozent von 75 Millionen sollen neu Familien-Pläne beim Streaming-Dienst sein, der vor zehn Jahren als Produkt an den Start ging.

Mit mehr als doppelt so vielen zahlenden Kunden möchte sich Spotify vornehmlich von Apple absetzen. Anfang des Monats kursierte das Gerücht, Apple Music könne in den USA hauchdünn vor Spotify liegen. Jedenfalls liefern sich die jeweils 20 Millionen Abonnenten in den USA ein Kopf-an-Kopf-Rennen, bei dem Apple die besseren Chancen hat. Zum einen erreicht Apple vielen Kunden, die bereits ein Produkt von Apple nutzen. Zum anderen betritt Apple mit dem smarten Lautsprecher HomePod gerade erst den Markt.

Lesetipp Hat Apple Music gegen Spotify schon gewonnen? Apple Musik soll unbestätigten Gerüchten zur Folge Spotifys Abonnentenzahl in den Vereinigten Staaten übertroffen haben. Das sind allerdings... mehr

Anfang April ging Spotify an die Börse und besorgte sich 5 Milliarden US-Dollar frisches Kapital. Spotify macht seit Jahren Verluste, und zwar 90 Millionen Euro im abgelaufenen Quartal. Zuvor waren es 41 Millionen Euro. . Umstritten sind auch die Tantiemen-Zahlungen an Künstler, die bei an Platten-Label gebundenen Artisten mitunter sehr niedrig ausfallen.

Anzeige