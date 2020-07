Spotify macht jetzt YouTube Konkurrenz

Wer bisher nichts mit normalen Podcasts anfangen konnte, wird vielleicht erfreut sein zu erfahren, dass es jetzt bei Spotify jetzt auch ausgewählte Videopodcasts anzusehen gibt.

Spotify hat die neue Video-Podcast-Funktion frisch angekündigt - mit dem Update können Nutzer von Spotify und Spotify Premium sich nun auch visuell unterhalten lassen.

Zum Start kommen folgende Videopodcasts auf uns zu: "Book of Basketball 2.0", "Fantasy Footballers", "The Misfits Podcast", "H3 Podcast", "The Morning Toast", "Higher Learning with Van Lathan & Rachel Lindsay" und "The Rooster Teeth Podcast“. Künftig sollen weitere dazu kommen.

Mit dem neuen Feature will Spotify YouTube Konkurrenz machen und mehr Qualität bringen als die zahllosen schlecht gemachten Youtuber, die meinen, mit ihren Produktionen zu unterhalten. Natürlich gibt es bei YouTube auch gute Angebote, Spotify ist jedoch der Meinung, dass die Auswahl stärker gesteuert sein sollte.

Das neue Feature ermöglicht es zunächst deshalb nur einigen Anbieten, sowohl Audio- als auch Video-Inhalte auf Spotify zu veröffentlichen.

Die Nutzung von Video-Podcast unterscheidet sich nicht von ihren Audio-Vettern: Einfach in der Spotify-Anwendung auf Play drücken und es geht los. Eine kleine Besonderheit gibt es noch: Wer das Gerät sperrt, hört automatisch den Audiopodcast weiter.

Derzeit tobt ein Kampf um Podcast-Plattformen, der nicht nur zwischen Spotify und Apples iTunes ausgefochten wird - auch YouTube und andere Anbieter sind in den Ring eingestiegen. Wir sind gespannt, was Apple dem Angebot von Spotify entgegensetzen will - besser kuratierte Angebote nach deinem bisherigen Hörverhalten soll es von Apple mit iOS 14 und iPadOS 14 geben, die im Herbst erscheinen sollen.

Bist du ein Podcast-Fan? Welche Podcasts hörst du am liebsten? Teile deine Top-Podcasts gerne mit uns und den Lesern - schreibe sie in die Kommentarfelder - wir sind schon sehr gespannt!

