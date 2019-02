10.02.2019 - 15:05 Uhr Geschrieben von Stefan Molz



Neue Highlights im App Store, bei Steam und Co. Wir stellen Ihnen unsere Spiele-Tipps für den Mac vor. Darunter Kingdom Two Crowns, Rise of the Tomb Raider und das neue Add-on für Civilization VI mit dem Titel Gathering Storm, das in ein paar Tagen erhältlich sein wird. Wir werfen einen Blick auf den Landwirtschafts-Simulator 19 (!sic) und fragen uns, warum wir am Mac noch immer auf die virtuelle Realität warten müssen.

Kingdom Two Crowns

Das pixelig-charmante Kingdom verschlankte die komplexen Mechaniken hinter Strategiespielen und wurde zum Indie-Geheimtipp, der sogar den Sprung vom Mac auf das iPhone schaffte. Durch das Beschränken aufs Wesentliche wurde so etwas komplexes wie das Erschaffen eines Königreichs aus dem Nichts zu einer Aufgabe, die selbst von Genre-Neulingen zu bewältigen war, aber dennoch auch fortgeschrittene Spieler zu unterhalten vermochte. „Kingdom Two Crowns“ baut auf diesem Konzept auf und schafft dabei den Spagat, trotz deutlich mehr Spieltiefe dennoch leicht verständlich und zugänglich zu bleiben. Neu hinzugekommen sind nicht nur ergänzende Umgebungen, Einheitentypen, Gegner und Technologie-Upgrades, sondern auch ein Kampagnen- sowie ein Koop-Modus, der sowohl lokal gemeinsam vor nur einem Mac als auch online gespielt werden darf.

Fazit: Mit „Kingdom Two Crowns“ geht das beliebte „Strategiespiel light“ in die nächste und rundum verbesserte Runde.

Wo herunterladen? Steam

Standpunkt: Spiele in der virtuellen Realität: Macht das überhaupt Spaß?

Mac-Spieler warten noch immer auf erste VR-Spiele am Mac jenseits kruder Experimente. Klar ist, dass sich die Anschaffung eines VR-Headsets allein zum Spielen unter macOS aktuell nicht lohnt. Denn auch wenn VR selbst auf Windows-PCs und der Playstation 4 noch einen Nischenstatus pflegt, gibt es dort viele Spiele zu erleben, die den Begriff Immersion neu zu definieren wissen. So war der Playstation-Platformer „Astro Bot Rescue Mission“ die erfrischendste Gaming-Erfahrung des Jahres. Das Spiel erinnert im Kern an das altehrwürdige Mario 64, versetzt aber den Spieler in eine direkt in den Levels stehende Perspektive . „Mittendrin statt nur dabei“ heißt es auch bei vielen anderen VR-Perlen des Jahres 2018, etwa dem interaktiven Märchen Moss und dem ungewöhnlichen Mix aus Lichtschwerter-Gefuchtel und Guitar Hero namens Beat Saber. Mac-Spieler warten indes noch immer.

Rise of the Tomb Raider

„Rise of the Tomb Raider“ findet in dem für 2019 für den Mac angekündigten „Shadow of the Tomb Raider“ eine Fortsetzung. (Bild: Square Enix)

So also schließt sich der Kreis: Die Serie Uncharted ist einer der Playstation-Blockbuster schlechthin, die Abenteuer des Nathan Drake haben Spielegeschichte geschrieben. Kein Wunder also, dass der Reboot der Abenteuer rund um Lara Croft im Jahr 2013 auf den Spuren des draufgängerischen Schatzsuchers wandelt – so wie sich dessen Erfinder ursprünglich vermutlich auch von Lara Croft haben inspirieren ließen.

Mit „Rise of the Tomb Raider“ ging der Tomb-Raider-Reboot Mitte 2018 auch auf dem Mac in die Verlängerung, abermals werden Elemente aus Action-Adventures mit denen eines Platformers und auch Rätselspiels kombiniert. Neben zahlreichen Schusswechseln im Rahmen der Hauptgeschichte, gibt es mit der toughen Lara erneut geheime Gräber fernab des Wegs zu erkunden. Im Vordergrund stehen aber einmal mehr wilde Gefechte mit den Schergen der Geheimbundes Trinity und der Überlebenskampf in der eiskalten sibirischen Wildnis. Dort lässt sich die Protagonistin nach und nach durch das Verteilen von Erfahrungspunkten weiterentwickeln, um den Widrigkeiten des Abenteurerinnenlebens besser trotzen zu können. Die Rollenspiel-Komponente aber gewinnt nie überhand.

„Rise of the Tomb Raider“ ist auf dem Mac ausschließlich als üppige Paketversion via Mac App Store und Steam zu haben und kommt mit allen Download-Inhalten daher, die für das Spiel erschienen sind.

Fazit: „Rise of the Tomb Raider“ führt die 2013 neu aufgelegte Serie solide, aber eben auch ohne große Neuerungen fort und bietet neben Action auch eine Handvoll an Denksportaufgaben. Unserem Geschmack nach aber hätte gern mehr gerätselt und weniger geschossen werden dürfen.

Wo herunterladen? Mac App Store, Steam

Lara kehrt zurück

Shadow of the Tomb Raider (Bild: Square Enix)

Auch der dritte Serienteil des an Action reichen Lara-Croft-Reboots wird seinen Weg auf den Mac finden. „Shadow of the Tomb Raider“ soll im Laufe dieses Jahres für Linux und macOS erscheinen, so Feral Interactive in einer Ankündigung Ende November 2018. Näher als mit einem saloppen „2019“ wurde der Veröffentlichungstermin aber leider nicht präzisiert.

Wo herunterladen? Steam

Civilization VI: Gathering Storm

Civilization VI: Gathering Storm (Bild: Firaxis)

Civilization VI bekommt die bislang größte Civilization-Erweiterung überhaupt spendiert. Bereits am 14. Februar 2019 soll es so weit sein. Zumindest Besitzer der Windows-Version dürfen sich dann über das Add-on freuen, welches vor allem Umweltfolgen, Stichwort Klimawandel, in das Spiel einbringt. Eine Umsetzung für macOS von Aspyr soll zeitnah folgen.

Wo herunterladen? Mac App Store, Steam

Landwirtschafts-Simulator 19

Auch in diesem Jahr geht der berühmt-berüchtigte Landwirtschafts-Simulator in eine neue Runde: Wer Spaß an virtuellen Treckern und harter Arbeit auf riesigen Feldern hat, wird hier fündig – und erfreut sich in Version 2019 an Neuerungen wie etwa Baumwolle und Hafer. Der Simulator ist bereits erhältlich und kostet rund 35 Euro.

Wo herunterladen? Mac App Store, Steam

