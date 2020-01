Sonos schickt Altgeräte in Rente

Es gibt nur wenige Unternehmen, die ihre Produkte zehn Jahre und länger unterstützen. Sonos gehört jedenfalls dazu. Allerdings geben die Experten für Multiroom-Audio nun bekannt, dass sich einige Altgeräte mittlerweile an den technischen Grenzen von Rechenleistung und Arbeitsspeicher befinden und damit eine weitere Unterstützung sehr schwierig sei. Aus diesem Grund wird am ab Mai 2020 keinerlei Softwareupdates oder neue Funktionen mehr für folgende Geräte bereitstellen:

Weiterhin gibt man bekannt, dass man zwar die Softwareunterstützung einstellen wird, dass sich aber sämtliche Geräte auch weiterhin verwenden lassen. Dabei gibt man allerdings auch zu bedenken, dass man ohne Updates nicht mehr gewährleisten kann, dass der Zugriff auf Dienste und die Einbindung in das Soundsystem problemlos weiter funktioniert, wenn künftig Änderungen nötig sein sollten.

Sonos macht zudem darauf aufmerksam, dass Kunden durch den für die vorgenannten Geräte eingestellten Support aus mehreren Möglichkeiten wählen können:

Option 1: User nutzen ihre betroffene Produkte der ersten Generation weiter wie bisher, jedoch mit dem Bewusstsein, dass ihr System in Zukunft keine Softwareupdates oder neue Funktionen erhält.

Option 2: Betroffene Produkte werden aus dem System genommen und z.B. im Rahmen des Sonos Trade Up Programms durch neue Sonos Produkte ersetzt. User erhalten dabei für jedes der oben genannten Produkte einen Gutschein von 30% auf ein beliebiges neues Sonos Produkt. Diese Option steht jederzeit zur Verfügung.

Wer sich für die Teilnahme am Trade Up Programm entscheidet, setzt das betroffene Produkt in den Recycling Modus, der nur für die oben genannten Produkte verfügbar ist. Damit werden personenbezogene Daten gelöscht und das Produkt wird für die ordnungsgemäße Entsorgung vorbereitet. Zudem schützt der Recycling Modus durch eine endgültige Deaktivierung des Produkts auch ahnungslose Personen vor dem Kauf von Altprodukten, die sich dem Ende ihrer Nutzungsdauer nähern.