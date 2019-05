Smarte Hülle für das iPhone XR und iPhone XS Max: Das in seiner Optik sachlich schlichte SmartJacket ist eine der beliebtesten Schutzhüllen aus dem Portfolio von Artwizz. Für das iPhone XR und das iPhone XS Max bieten die Berliner Apple-Spezialisten nun das SmartJacket Pro an, welches mit einer praktischen Zusatzfunktion überrascht.

Das Anbringen des SmartJacket Pro ist denkbar einfach: Das iPhone XR oder iPhone XS Max muss einfach nur in die Hülle hineingedrückt werden, um fest und sicher mit dieser verbunden zu sein. Dabei macht das iPhone auch gut geschätzt was her: Die Außenhaut des SmartJacket Pro besteht aus einem stabilen Polymer, welches gebürstetem Metall nachempfunden ist – viel edler kann man Plastik wohl nicht gestalten. Spätestens in den eigenen Händen fällt aber auf, dass das SmartJacket Pro etwas mehr als herkömmliche iPhone Cases aufträgt. Dafür aber schützt die Klapphülle auch das Display. Artwizz achtet hierbei auch auf Details, die den Bildschirm schützende Umschlagpartie etwa ist mit weicher Mikrofaser gefüttert – prima!

(Bild: Artwizz)

Ebenfalls clever: Die integrierten Magnete. Sie sorgen dafür, dass das Frontcover immer perfekt und bündig schließt. Das sieht nicht nur ordentlicher aus, sondern verhindert auch, dass Schlüssel, Münzen und ähnlicher Kleinkram zwischen dem iPhone Case und dem Bildschirm geraten und so eventuell unschöne Spuren in Form von Kratzern auf dem Displayglas hinterlassen.

Verstecktes Kartenfach kann Portemonnaie ersetzen

Doch was genau ist nun das „Pro“ am SmartJacket Pro? Unter dem iPhone findet sich ein verstecktes Fach für bis zu zwei Karten von Kreditkartengröße. Dort sind zum Beispiel Führerschein und Personalausweis gut geschützt aufgehoben – und vor allem immer mit dabei. Dank eines Schiebemechanismus können die Karten schnell und einfach entnommen werden. Die Mechanik ist anfangs etwas schwergängig, aber nach wenigen Tagen im Gebrauch „eingespielt“. Die magnetische Schließe scheint sich zudem auch mit Giro- und Kreditkarten mit Magnetstreifen zu verstehen, auch wenn der Hersteller nicht explizit darauf hinweist. Unsere Erkenntnis: Im Zeitalter von Apple Pay vermag das SmartJacket Pro tatsächlich ein Portemonnaie ersetzen zu können.

SmartJacket Pro: Das sind die Highlights unter dem iPhone verstecktes Kartenfach mit Platz für bis zu zwei Karten

Schieberegler auf der Rückseite ermöglicht einfaches Herausschieben der Karten

mehr Ordnung und Schutz durch integrierten Magnetverschluss

Frontpartie innenseitig mit Mikrofaser ausgekleidet

(Bild: Artwizz)

SmartJacket Pro: Preis und Kompatibilität

Das SmartJacket Pro von Artwizz ist für das neue iPhone XR und das iPhone XS Max entwickelt worden und kostet 29,99 Euro. Die iPhone Hülle ist direkt im Artwizz Online-Shop erhältlich. Dort findet sich auch weiterhin das klassische SmartJacket für zahlreiche Smartphones verschiedenster Hersteller.

Anzeige