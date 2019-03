11.03.2019 - 09:28 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



(Bild: Mac Life)

Nachdem Apple die Workflow-Entwickler übernahm, sorgte man in iOS 12 für eine neue Ausrichtung der App. Sie diente als praktische Erweiterung und ließ es erstmals zu, dass Sie eigene Befehle für Siri erstellen können. Schon für die ursprüngliche App „Workflow“ stellten die Kollegen von MacStories immer wieder nützliche Shortcuts zusammen, die nun noch besser wurden und in einem umfangreichen Archiv zufinden sind.

Sowohl der MacStories-Gründer Federico Viticci wie auch sein Team veröffentlichen bereits seit Jahren eigene Workflows. Mit dem Übergang zur Kurzbefehle-App wurden die selbsterstellten Abläufe nochmals umfangreicher und leistungsfähiger, da sie sich seither problemlos auch mit Siri steuern lassen. Da bei MacStories über die Jahre einige Kurzbefehle zusammengekommen sind, hat die Website nun einmal alle Kreationen in einem Archiv gesammelt. Mit rund 150 nach Themen sortierten Kurzbefehlen ist die Sammlung schon sehr umfangreich und bietet für jedermann einen praktischen Nutzen.

Wie MacStories-Gründer Federico Viticci zu verstehen gibt, handelt es sich aktuell nur um die erste Version des Archivs, das über die Zeit um weitere Shortcuts ergänzt wird. Daneben ist im auch wichtig zu erwähnen, dass er und sein Team jeden Kurzbefehle selbst erstellt und getestet haben.

Das Archiv wurde in 20 Kategorien unterteilt: App Store, Kalender, Kontakte, E-Mail, Evernote, Dateien, Gesundheit, JavaScript, Mac, Markierungen, Media, Musik, Fotos, Aufgabenmanagment, Text, Zeiterfassung, Twitter, Wetter, Web, Andere. Dabei dürfte in der Auswahl der Kurzbefehle für jeden etwas dabei sein, z.B. Shortcuts zum PDF-Erstellen, zum Aufwecken und Entsperren des Mac, Verwandeln Sie Live Photos in GIFs und vieles mehr. Besonders interessant an der Kurzbefehle-App ist, dass Sie die Shortcuts mit wenigen Handgriffen genau nachverfolgen und anpassen können. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Stöbern.

