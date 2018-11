Das sind sie: Die beliebtesten Emojis im Überblick. Wie misst man die Beliebtheit von Emojis? Man könnte zum Beispiel soziale Medien auswerten und die Häufigkeit statistisch festhalten, mit der gewisse Emojis in Meldungen in Social Networks genutzt werden. Man könnte aber auch Daten zurückgreifen, die Anbieter bereitstellen. Apple tat dies zum Beispiel im vergangenen Jahr für Emojis, die in iOS und macOS genutzt wurden. Auch Facebook veröffentlichte schon Daten und Projekte wie der EmojiTracker tun dies in schöner Regelmäßigkeit, genauso wie Emojipedia, das Lexikon für Emojis. Die Auswertung Apples unterscheidete sich übrigens gar nicht so sehr von denen, die Emojipedia oder EmojiTracker regelmäßig veröffentlichen. Apple-Nutzer sind also in manchen Dingen gar nicht so unterschiedlich von anderen Menschen.