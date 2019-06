Apples größte Flops lagen in den 90er Jahren. In der Zeit ohne Firmengründer Steve Jobs steuerte das Unternehmen in den Ruin. Produkte wie der Newton oder die Spielekonsole Pippin zerstreuten Apples Fokus auf das Wesentliche.

Aber auch danach lag Apple oftmals daneben und präsentierte Produkte auf Keynotes, die in der Realität floppten. Produkte, die unter großer Aufmerksamkeit präsentiert und versprochen wurden, die aber ihre Versprechen nicht halten konnten. Wir stellen Ihnen 11 dieser Produkte vor.