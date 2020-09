Konzept: So sieht das neue iPad Air 4 aus

Im März 2019 belebte Apple das iPad Air überraschend wieder und stellte es als Mittelklasse-Modelle zwischen dem iPad und dem iPad Pro vor. Mittlerweile sind eineinhalb Jahre vergangen und man wartet auf eine neue Generation. In den vorangegangenen Wochen kam das Gerücht um ein neues Design sowie eine Veröffentlichung im September oder Oktober auf. Unterstrichen wurde dies nun durch einen umfassenden Leak der beigelegten Anleitung. Darauf basierend hat die skandinavische Website Svetapple.sk ein Konzept erstellt und zeigt das neue Modell von allen Seiten.

Größeres Display und mehr

Schon beim iPad Air (3. Generation) ließ Apple die Ränder schmelzen, um das Display von 9,7" auf 10,5" zu vergrößern. Mit dem kommenden Modell soll sich das Display auf 10,8" bis 11" vergrößern. Die Experten sind dabei unsicher und auch die Anleitung gab keinen Aufschluss über die genaue Größe.

Obwohl Apple für das iPad Air 4 das Design des iPad Pro übernimmt, solltest du keine Gesichtserkennung per Face ID erwarten. Aus Kostengründen und wohl auch zur Unterscheidung der Modelle wird Apple darauf verzichten. Auch ohne Home-Button will man stattdessen wieder den Touch-ID-Sensor integrieren. Dieser soll sich im Power-Button an der Oberseite befinden. Gerüchte und Patente in diese Richtung waren bereits vorausgegangen.

Neue Anschlüsse für das iPad Air 4

Svetapple fängt mit seinen Renderaufnahmen die aktuellsten Gerüchte korrekt ein. So zeigen die computergenerierten Bilder den Smart Connector, der von der Seite nach unten wandert und damit die Nutzer des neuen Magic Keyboards erlauben soll. Direkt darunter ist nun vermutlich auch kein Lightning-Anschluss mehr zu finden. Auch beim iPad Air 4 soll Apple auf USB-C setzen.

Der größte – zumindest optische – Unterschied zwischen dem neuen iPad Air und dem iPad Pro ist die Kamera. Das Air soll lediglich eine Kamera erhalten und auf den Blitz wird ebenfalls verzichtet.

Was haltet ihr von den neuen Aufnahmen? Gefällt euch das iPad Air 4 oder hätte Apple ein anderes Design wählen sollen? Lasst es uns wissen.