29.11.2018 - 17:25 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



Oh je. Sollten Sie Sennheiser-Kopfhörer am Mac (oder PC) nutzen, dann könnten Sie von einem „monumentalen Softwarefehler“ betroffen sein, der Ihren Mac besonders anfällig für Hackerangriffe macht. Der Fehler lässt nämlich Man-in-the-Middle-Angriffe zu und könnte Ihnen teuer zu stehen kommen. Dies berichtet aktuell die Website ArsTechnica, während Sennheiser bereits einen Lösungsvorschlag parat hat.

Wenn Sie Sennheiser Kopfhörer am Mac nutzen, haben Sie vermutlich auch die entsprechende HeadSetup-App installiert. Diese beherbergt jedoch einen Fehler, der Ihr System anfällig für Angriffe macht, da die App ein wichtiges Sicherheitszertifikat in einem leicht lesbaren Format sichert. Dadurch könnten Hacker das Root Certificate ausnutzen, um sich bei Man-in-the-Middle-Angriffen als sichere Website auszugeben. Auch wenn die App von Ihrem Mac entfernt wurde, bleibt die Lücke erhalten, bis das Zertifikat ebenfalls gelöscht wird.

Auf der offiziellen Sennheiser-Supportseite gibt das Unternehmen an, dass das Problem in Version 5.3.7011 behoben wurde. Sollten Sie jedoch eine frühere Version nutzen oder die Anwendung deinstalliert haben, sollten Sie das Zertifikat unbedingt entfernen. Dazu stellt Ihnen das Unternehmen eine entsprechende Software zur Verfügung (Link). Daneben wird in einem zusätzlich Guide erklärt, wie sich überprüfen lässt, ob das Zertifikat entfernt wurde und wie man es notfalls noch entfernt. Allerdings ist diese Anleitung nur in englischer Sprache (Link) verfügbar. Wir haben die einzelnen Schritte daher für Sie übersetzt.

So entfernen Sie das fehlerhafte Zertifikat von Ihrem Mac

Schritt 1 : Klicken Sie in der Menüleiste auf „Gehe zu“

: Klicken Sie in der Menüleiste auf „Gehe zu“ Schritt 2 : Klicken Sie auf „Dienstprogramme“

: Klicken Sie auf „Dienstprogramme“ Schritt 3 : Doppelklicken Sie auf „Schlüsselbundverwaltung“

: Doppelklicken Sie auf „Schlüsselbundverwaltung“ Schritt 4 : Wählen Sie in der Seitenleiste „System“ aus

: Wählen Sie in der Seitenleiste „System“ aus Schritt 5 : Wählen Sie das „SennComRootCA“-Zertifikat aus

: Wählen Sie das „SennComRootCA“-Zertifikat aus Schritt 6: Drücken Sie die Löschen-Taste

Drücken Sie die Löschen-Taste Schritt 7 : Es erscheint der Hinweis „Schlüsselbundverwaltung versucht, den Systemschlüsselbund zu verändern“

: Es erscheint der Hinweis „Schlüsselbundverwaltung versucht, den Systemschlüsselbund zu verändern“ Schritt 8 : Geben Sie Ihren Benutzernamen und Passwort ein

: Geben Sie Ihren Benutzernamen und Passwort ein Schritt 9 : Klicken Sie auf „Schlüsselbund verändern“

: Klicken Sie auf „Schlüsselbund verändern“ Schritt 10 : Bestätigen Sie mit einem Klick auf „Löschen“

: Bestätigen Sie mit einem Klick auf „Löschen“ Schritt 11 : Das System zeigt Ihnen die Mitteilung „ Sie nehmen Änderungen an den Systemzertifikateinstellungen vor“

: Das System zeigt Ihnen die Mitteilung „ Sie nehmen Änderungen an den Systemzertifikateinstellungen vor“ Schritt 12 : Geben Sie erneut Ihren Benutzernamen und das Passwort ein

: Geben Sie erneut Ihren Benutzernamen und das Passwort ein Schritt 13 : Klicken Sie „Einstellungen aktualisieren“

: Klicken Sie „Einstellungen aktualisieren“ Schritt 14 : Wiederholen Sie die Schritt 3 bis 13 für die Zertifikate 127.0.0.1 (Diese sind gültig vom 13. Jan 2017 bis 13. Jan 2027)

: Wiederholen Sie die Schritt 3 bis 13 für die Zertifikate 127.0.0.1 (Diese sind gültig vom 13. Jan 2017 bis 13. Jan 2027) Schritt 15: Überprüfen oder verifizieren Sie, dass die „SenncomRootCA“- & „127.0.0.1“-Zertifikate gelöscht oder nicht

