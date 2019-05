iPhone X: Gehen ihm demnächst die Rohstoffe aus? (Bild: CC0)

Seltene Erden für das iPhone: Chinas Geheimwaffe im Handelskrieg mit den USA. Womöglich haben Sie mitbekommen, dass der US-Präsident die Wirtschaftswelt mit seinem Protektionismus in Atem hält. Huawei wurde zur unerwünschten Person erklärt. Die Strategie dahinter könnte sich allerdings zum Bumerang für US-Technologiekonzerne entwickeln, allen voran Apple. Denn vielen ist nicht bewusst, dass China ein besonderes Ass im Ärmel hätte, das Apple Kopfzerbrechen bereiten würde, nämlich das weltweit größte Reservoir an „Metallen der Seltenen Erden“, die in Schlüsseltechnologien zum Einsatz kommen.

Während Apple als US-Vorzeigeunternehmen in China momentan vor allem Druck in der Öffentlichkeit ausgesetzt ist, droht aber ein noch größeres Problem am Horizont.

China verfügt über besonders seltene Rohstoffe

Nicht ohne Grund thematisieren Medien wie die New York Times dieser Tage einen Firmenbesuch des chinesischen Präsidenten. Letztlich bildet der Kontext den Grund für das mediale Interesse. Der Wirtschaftsstreit zwischen den USA und China macht diese Visite von Xi Jinping so interessant.

Der Präsident der Volksrepublik droht(e) damit, besonders seltene Rohstoffzugänge zu blockieren. Dies würde dazu führen, dass Technologiekonzerne „auf dem Trockenen“ landen würden, und Preise für manche Bauteile und Geräte in die Höhe schnellen. Dieses Szenario ist so unwahrscheinlich nicht, wandte China es laut NYT vor Jahren schon einmal gegenüber Japan an. Damals seien die Preise für Bauteile in Zuliefererketten in die Höhe geschnellt.

Schreckgespenst Damokles

Bislang allerdings ist dieses Szenario nicht mehr als ein Schreckgespenst, das wir ein Damoklesschwert über der Aktivität internationaler Technologiekonzerne schwebt. Sollte China aus Rache an den US-Sanktionen gegenüber Huawei „Vergeltung“ planen, wäre dies zumindest ein möglicher Schritt. Der würde Firmen wie Apple ins Mark treffen.

