(Bild: Inspero)

Vinci 2.0

So praktisch sie auch sind, iPhones sind beim Laufen oder im Fitnesscenter eher lästig. Die Vinci-2-In-Ears verzichten daher komplett auf das Smartphone und beherbergen eine 3G- und Wi-Fi-Integration für mobile Telefonate. Auch ein Fitnesstracker ist direkt mit an Bord. Musik streamen Sie von Spotify, Amazon Music oder Soundcloud.

Das Beste: Die Vinci-Kopfhörer lassen sich per Amazon-Alexa-Einbindung mit der Stimme oder per Gesten bedienen – die Hände bleiben frei.

Preis: ab 90 US-Dollar

Web: en.vinci.im