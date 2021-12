Das sind die schönsten Apple Stores der Welt

Für den Einzelhandel waren die vergangenen beiden Jahre hart. Dennoch kann Apple weiterhin auf mehr als 500 Apple Stores weltweit blicken. Mittlerweile findest du davon 16 Stores in Deutschland und seit 2018 sogar einen in Österreich im Kern von Wien. Während viele Firmen wegen der anhaltenden Krise im Einzelhandel eher auf den Online-Verkauf setzen, investiert Apple weiterhin in seine Stores und plant, diese stückweise in den kommenden Jahren zu modernisieren.

Apples jüngste Stores: Apple Rosenthaler Straße und Apple The Grove

Erst in der vergangenen Woche erhielt Deutschland den 16. Store. Damit ist Apple zwar nicht in allen 16 Bundesländern vertreten, aber immerhin zweimal in Berlin. Neben Apple Kurfürstendamm haben die Hauptstädter:innen nun auch die Möglichkeit in Berlin Mitte – genauer in der Rosenthaler Straße – ihre Apple-Einkäufe zu erledigen oder „Today at Apple“-Sessions beizuwohnen. Als erster europäischer Store verfügt Apple Rosenthaler Straße übrigens mit Apple Pickup über einen gesonderten Abholbereich für Online-Bestellungen.

Apple The Grove: Eröffnung mit besonderen Gästen

Nur kurz zuvor eröffnete Apple in Los Angeles einen weiteren Store, nachdem dieser umfassend umgebaut wurde. Apple The Grove befindet sich im beliebten Einkaufszentrum und soll zum neuen Treffpunkt für die Community werden, um neue Produkte und Services zu entdecken. Auch Fotosafaris sind angedacht. Zur Eröffnung kam nicht nur Cast von Ted Lasso, inklusive „Ted Lasso“-Darsteller Jason Sudeikis, sondern auch Apple-CEO Tim Cook war anwesend und begrüßt die ersten Kund:innen persönlich. Der neue Standort beeindruckt nicht nur mit seiner Größe und den integrierten Bäumen, sondern die verspiegelte Decke ist ein echter Hingucker.

Welche Stores hast du bereits besucht? Welchen Apple Store findest du am schönsten? Lass es uns in den Kommentaren wissen.

Produkthinweis Produkthinweis Apple iPhone 13 (128 GB) - Blau 889,99 €