08.01.2019 - 12:13 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



08.01.2019 - 12:13 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Vor rund zwei Jahren veröffentlichte Apple drahtlose Ohrhörer namens AirPods. Schnell entwickelten sie sich zum Verkaufsschlager und zog damit natürlich Nachahmer an. Die bekanntesten unter ihnen dürften die AirDots sein. Das chinesische Unternehmen stellte nun im Rahmen der CES 2019 eine neue Version vor. Die AirDots Pro orientieren sich einmal mehr stark am Design des Originals, aber machen auch einiges anders.

Erst im vergangenen Jahr kündigte Xiaomi die AirDots an. Dabei handelte es sich eindeutig um ein Nachahmer-Produkte aus China, welches optisch den Apple AirPods gleicht, aber deutlich weniger kostet. Nun geht das chinesische Unternehmen in die nächste Runde und kündigte die AirDots Pro an (via https://www.gizchina.com/2019/01/08/xiaomi-announces-mi-airdots-pro-an-affordable-replica-of-apples-airpods/GizChina). Die neue Version verfügt über ein leicht geändertes Design und wird mit einem Preis von rund 50 Euro (399 Yuan) wieder sehr günstig angeboten. Wie das Original können die kleinen Ohrhörer über Touchgesten bedient werden und erlaubt darüber die Wiedergabe sowie die Aktivierung eines Sprachassistenten.

Die AirDots Pro sind nach IPX4 zertifiziert und können somit Spritzwasser oder Schweiß standhalten. Mit einem Gewicht von nur 5,8 Gramm eignen sie sich nämlich perfekt zum Sport. Ein perfekter Sitz wird durch die Silikonmuscheln gewährleistet, die zusätzlich für ein passives Noise-Canceling sorgen.

Xiaomi verspricht eine Batterielaufzeit von bis zu vier Stunden. Das Ladecase kann für eine Verlängerung von bis zu zehn weiteren Stunden sorgen, wobei eine vollständige Ladung innerhalb einer Stunde erfolgen soll. Die AirDots Pro lassen sich mit allen gängigen Bluetooth-Geräten wie dem iPhone, iPad und Android-Smartphones koppeln. Ob die kleinen Ohrhörer wirklich etwas taugen, werden in Kürze die ersten Tests verraten. Schon am 11. Januar 2019 sollen die neuen AirDots im Handel erscheinen.

(Bild: Xiaomi)

Anzeige