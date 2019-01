07.01.2019 - 10:14 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



07.01.2019 - 10:14 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

(Bild: OnLeaks x Digit.in)

Das neue Jahr ist noch jung und startet direkt mit neuen Leaks zur nächsten iPhone-Generation, die wohl wieder im September erscheinen wird. Die Leaks stammen einmal mehr von OnLeaks, die schon in der Vergangenheit mit ihren Informationen richtig lagen. Im aktuellen Fall schloss man sich mit Digit.in zusammen und veröffentlichte Renderaufnahmen eines möglichen Prototypes. 2019 könnte das iPhone demnach eine dritte Kamera auf der Rückseite erhalten.

Schon 2018 veröffentlichten verschiedene Hersteller wie etwa Huawei Smartphones mit drei Kameras auf der Rückseite, die für bessere Aufnahmen sorgen sollen. Darüber, ob diese notwendig sind, lässt sich natürlich streiten, da auch das Google Pixel 3 trotz Einzelkamera überzeugen kann. Allerdings scheint auch Apple diesen „merkwürdigen“ Weg gehen zu wollen. In den aktuellen Leaks können Sie einen übergroßen Kamerabuckel sehen, der drei Kameras in einer kuriosen Anordnung beherbergt.

Laut OnLeaks soll es sich dabei zwar nicht um ein finales Design handeln. Stattdessen basieren die Aufnahmen auf einem Prototypen, der sich bei Apple in der Testphase befindet. Dieser wird als EVT-Hardware („Engineering Validation Test“) bezeichnet und dient zum Test der verschiedenen Hardware-Komponenten, bevor er in die DVT-Phase („Design Validation Test“) übergeht. Erst in der PVT-Phase („Production Validation Test“) lässt sich ein konkretes Bild von Design und Hardware machen.

(Bild: OnLeaks x Digit.in)

Jedoch verfügt ein EVT-Gerät schon nahezu über alle Funktionen, die später zum Einsatz kommen sollen. Daher ist die Integration einer dritten Kamera überaus wahrscheinlich, wobei das Design noch abweichen kann. Der quadratische Kamerabuckel entspricht nämlich nicht den ästhetischen Apple-Standards und wirkt wenig ausgeglichen. Daher bleibt zu hoffen, dass Apple hier eine zufriedenstellende Lösung findet.

Gleichzeitig wird wieder erwartet, dass das Unternehmen auch 2019 drei neue Modell vorstellen wird. Die beiden High-End-Geräte dürften dabei die Triple-Kamera erhalten, während das günstigere Einstiegsmodell wohl ein Hardware-Upgrade auf eine Dual-Kamera bekommen dürfte.

Anzeige