02.08.2018 - 21:03 Uhr Geschrieben von Andreas Donath



02.08.2018 - 21:03 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Samsung Galaxy Tab S4 (Bild: Samsung)

Samsung Galaxy Tab S4 (Bild: Samsung ) 1 /2

Samsung hat sein neuestes Tablet, das Galaxy Tab S4 vorgestellt. Es sieht fast wie ein iPad Pro aus und ist ebenso als Computerersatz gedacht, wie Apples Tablet. Mit einem 10,5-Zoll-Display hat Samsung sogar das Format kopiert. Eine Dockingstation erlaubt den Anschluss einer Tastatur, einer Maus und einem Display.

Das neue Tablet Galaxy Tab S4 bietet mit DeX eine Docking-Lösung, die es Besitzern ermöglicht, das Geräte über einen USB-C-Anschluss, einen HDMI-Anschluss und zwei USB-Anschlüsse an eine Tastatur, eine Maus und einen Monitor anzuschließen.

Samsung bietet neben der Galaxy Tab S4 eine 150 US-Dollar teure Display-Deckel-Tastatur an, die mit DeX gekoppelt werden kann, um das Tablet zusammen mit einer Bluetooth-Maus in einen PC zu verwandeln. Natürlich funktioniert auch jede Maus und Tastatur mit Bluetooth mit dem Gerät. Wie andere Samsung-Geräte kann auch der Galaxy Tab S4 mit dem mitgelieferten S-Stift gepaart werden.

Apple hat beim iPad Pro ein optionales Smart Keyboard und den Apple Pencil im Sortiment. Auch hier können Bluetooth-Tastaturen von Drittanbietern gekoppelt werden, nur leider ist kein Mausanschluss möglich.

Das Galaxy Tab S4 ist mit Qualcomms Octa-Core Snapdragon 835, 4 GByte RAM sowie 64 bis 256 GByte Speicherplatz ausgerüstet und kann mit einer microSD-Karte erweitert werden. Der eingebaute 7.300mAh Akku soll16 Stunden Videowiedergabe erlauben und übertrifft den Akku des iPad Pro damit deutlich, der nur für 10 Stunden Videowiedergabe gut ist. Übrigens sucht man vergeblich einen Homebutton oder einen Fingerabdrucksensor. Samsung setzt nur auf Gesichtserkennung und Iris-Scans. Vielleicht nimmt der koreanische Hersteller hier etwas vorweg, was auch beim iPad Pro kommt. Gerüchten zur Folge will Apple auch bei seinem Tablet Face-ID einführen. Das Samsung-Tablet verfügt über vier Lautsprecher wie das iPad Pro und ist mit einer 13-Megapixel-Kamera an Vorder- und Rückseite ausgerüstet. Der größte Nachteil aus Sicht von Apple-Fans: Auf dem Gerät läuft Android.

Für 650 US-Dollar gibt es das Tab S4 mit 64 GByte Speicherplatz. Die Variante mit 256 GByte kostet 750 US-Dollar, was Apples US-Preis für das 10,5-Zoll iPad Pro mit gleicher Speicherausstattung entspricht. Das Galaxy Tab S4 kommt am 10. August 2018 auf den Markt. Apple will angeblich im September neue iPads vorstellen.

Anzeige