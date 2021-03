AirPods Pro für 199 Euro bei Saturn im Angebot

Apple verlangt für die AirPods Pro nach wie vor 279 Euro. Ein stolzer Preis, doch nun kommt Bewegung in den Markt. Saturn bietet die Bluetooth-Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung nun für 199 Euro an.

Die AirPods Pro gibt es ausschließlich online zu diesem Preis. Selbst wenn du einen Termin in einem der geöffneten Saturn-Läden mit Klick & Meet bekommen solltest - im Laden kriegst du die AirPods Pro nach Angaben von Saturn zu diesem Preis nicht.

Wer zudem eine Mitgliedschaft im Programm Saturn Card hat, erhält beim Kauf der AirPods Apple Music 6 Monate kostenlos dazu.

Die AirPods Pro mit aktiver Geräusch­unterdrückung beherrschen auch einen Transparenz­modus, mit dem du auf Knopfdruck die Umfeldgeräusche hören kannst. Im Paket liegen drei unterschiedlich große Silikonknöpfe für unterschiedliche Ohrformen dabei. Apple nennt sie „Tips“ wie Spitzen.

Spatial Audio als Klangerlebnis unvergleichlich

Gegenüber den normalen AirPods sorgen die Pro-Modelle für eine Abschottung von der Umgebung und beherrschen die Funktion Spatial Audio. Dabei handelt es sich um einen künstlich erzeugten Raumklang, obwohl es sich hier um Stereokopfhörer handelt. Dabei simulieren die Kopfhörer in Abhängigkeit von deiner Kopfposition Tonquellen im Raum. Das Ergebnis ist verblüffend realistisch.

3D-Audio, wie Apple die Funktion auch nennt, funktioniert jedoch nur mit speziellen Tonquellen, etwa von Disney+ und von Apple TV+. Netflix ist, obwohl gerüchteweise bereits getestet wird, bisher nicht dabei.

Die Laufzeit der AirPods Pro wird mit bis zu 4,5 Stunden samt Noise Cancelling angegeben. Wird die Funktion deaktiviert, sind bis zu 5 Stunden Wiedergabe möglich. Im Paket enthalten ist ein Etui, über das die Kopfhörer wieder aufgeladen werden, sodass sich insgesamt eine Spielzeit von 24 Stunden ergibt. Das Ladecase selbst wird entweder über Lightning oder über eine kabellose Ladestation aufgeladen.

Ein Wort der Warnung

Es ist möglich, dass Apple noch in diesem Jahr neue AirPods und neue AirPods Pro vorstellt. Das aktuelle Gerät ist unserer Meinung jedoch schon so gut, dass es kaum realistisch ist, dass ihr den Kauf bereuen werdet.

Wo gibt es die AirPods Pro für rund 200 Euro?

Saturn bietet die AirPods Pro für 199 Euro an - solange Vorrat reicht. Es gilt also wie so oft im Leben: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst. Einen großen Dank an diejenigen aus der Community, die uns dieses Schnäppchen gemeldet haben!

Deine Erfahrungen sind gefragt

Hast du die AirPods Pro bereits? Bist du mir irgend etwas nicht zufrieden? Dann schreibe das in die Kommentarfelder unten - denn das dürfte auch andere Leser:innen interessieren!