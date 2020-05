Samsung stellt Fernseher für Draußen vor

Der Samsung Terrace ist ein QLED-Fernseher, der staub- und wasserdicht nach IP55 ist. Außerdem ist das Panel hell genug, um Videobilder auch noch bei hellem Sonnenlicht genießen zu können. Samsung gibt eine Helligkeit von 2.000 nits an.

Im Fernseher integriert sind Apps für Apple TV, iTunes, Apple Music und AirPlay 2. Das Panel bietet eine Auflösung von 4K und kann auch über Alexa und Samsungs Sprachassistenten Bixby gesteuert werden. Was allerdings nicht dabei ist: Siri und der Google Assistent. Letzterer soll über ein Firmware-Update nachgeliefert werden. Der neue TV ist mit Tizen ausgestattet, die Smart TV-Plattform von Samsung.

Der Fernseher bietet eine echte Bildwiederholungsrate von 120 Hz. Optional gibt es auch eine wasserfeste Soundbar von Samsung, die über WLAN und Bluetooth angesteuert werden kann. So spart man sich fehleranfällige Kabelverbindungen, die gerade im Außenbereich auch schnell Stolperfallen waren können. Die Terrace Soundbar ist auf Basis von IP55 zertifiziert und kann an der Wand oder direkt am Fernseher montiert werden.

Der Terrace QLED 4K Smart TV wird in den Größen 55, 65 und 75 Zoll angeboten. Aktuell gibt es aber nur die beiden großen Modelle. Europreise liegen noch nicht vor, in den USA kosten die 65- und 75-Zoll-Modelle rund 5.000 und 6.500 US-Dollar. Für die Soundbar gibt es noch kein Lieferdatum und keinen Preis. Auf dem deutschen Markt wird The Terrace voraussichtlich ab August 2020 erhältlich sein.

Ist ein Outdoor-Fernseher genau das richtige Modell zur richtigen Zeit oder ist es total blödsinnig, im Garten oder auf der Terrasse einen Fernseher aufzustellen? Was hältst du von den Geräten? Schreib' uns deine Meinung!