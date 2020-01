CES 2020: Philips kündigt neue Outdoor Hue Leuchten und mehr an

Wie Signify in Las Vegas bekanntgab, erhalten Philips-Hue-Nutzer in diesem Jahr noch mehr Möglichkeiten, um Gärten, Terrassen und mehr stimmungsvoll zu beleuchten. Dazu wird es eine deutliche Erweiterung der Outdoor-Produktlinie geben. Neben den Wandleuchten Daylo, Nyro, Appear, Attract, Impress und Resonate stellte man den Spotlight-Strahler Lily XL sowie die Wegbeleuchtung Econic vor, die Außenanlagen mit wenigen Handgriffen in ein sanftes Lichtermeer tauchen. Passend dazu wird es neue Netzteile sowie Verbinder geben.

Neuigkeiten auch für Innen

Auch die Hue-App erhielt eine leichte Überarbeitung und gibt nun mehr Möglichkeiten beim Erstellen und Verwenden von Zonen, sodass sich beispielsweise ganze Bereiche mit einem Philips Hue Smart Button oder dem Dimmer steuern lassen.

Daneben wird die HDMI Sync Box ein HomeKit-Update erhalten. Die kleine schwarze Box schleust das TV-Signal durch und kann dadurch die Beleuchtung mit dem aktuellen TV-Programm synchronisieren, sodass eine Art Ambilight erschaffen wird. Daneben soll das Update auch die Unterstützung für Siri, Google Assistant und Alexa bringen, sodass die Box auch per Sprache bedienbar ist. Zudem ist ab sofort auch die Steuerung per Infrarot-Fernbedienung möglich.

Preise und Verfügbarkeiten

Ab Ende Januar 2020:

Philips Hue Appear Wandleuchte (140 Euro)

Philips Hue Attract Wandleuchte (150 Euro)

Philips Hue Lily XL Spotlight (140 Euro)

Philips Hue Resonate Wandleuchte (130 Euro schwarz / 140 Euro Edelstahl)

Philips Hue Daylo Wandleuchte (115 Euro schwarz / 120 Euro Edelstahl)

Philips Hue Impress Wandleuchte low-volt (130 Euro)

Philips Hue Kabel + T-Teil (18 Euro ab Anfang Februar)

Philips Hue 40W-Netzteil (40 Euro ab Anfang Februar)

Ab Ende April 2020:

Philips Hue Nyro Wandleuchte (120 Euro)

Philips Hue Nyro Sockelleuchte (150 Euro)

Philips Hue 100W-Netzteil (60 Euro)

Philips Hue 40W-Netzteil (40 Euro)



