Samsung bringt gigantisches Ultrawide-Display S34A650 mit 100 Hz

Das Ultrawide Display S34A650 ist mit einem VA-Panel ausgerüstet und bringt es auf eine Bildwiederholfrequenz von 100 Hz. Ob der Bildschirm auch für Gamer interessant ist, wird sich noch zeigen, immerhin bekommt der Ultrawide-Monitor Adative-Sync-Support.

Die Krümmung liegt bei 1000R, d.h. wenn Nutzer:innen mehrere dieser Bildschirme nebeneinander stellen, bildet sich ein Kreis von nur einem Meter Durchmesser. Die Bildschirmoberfläche ist als stark gekrümmt und erlaubt es Anwender:innen so, den größten Teil des Bildschirminhalts trotz des Breitbildformats problemlos zu erfassen.

Das Display erreicht eine Auflösung von 3.440 x 1.440 Pixeln und eine Helligkeit von 300 Mandela pro Quadratmeter. Das Panel unterstützt 10-Bit-Farbtiefe und die Reaktionszeit für den Grauwechsel wird mit 5 Millisekunden spezifiziert.

Die Anschlüsse sind für Mac-Nutzer mehr als ausreichend: Neben einem Displayport 1.2 gibt es einen HDMI-2.0-Port und USB-Type-C. Dazu kommen noch dreimal USB-A.

Das Display lässt sich neigen und in der Höhe verstellen. Auch VESA-Bohrungen sind vorhanden, um das wuchtige Gerät ohne seinen Standfuß an anderen Halterungen befestigen zu können. Zum Preis und dem Erscheinungsdatum gibt es bisher keine offiziellen Angaben, in Dänemark wird das Display bereits für umgerechnet etwa 630 Euro angeboten und soll ab April 2021 lieferbar sein, wie Computerbase.de berichtet.

Deine Erfahrungen sind gefragt

Bist du an einem Curved-Display interessiert oder benutzt du bereits eines? Dann schreibe doch einmal deinen Anwendungszweck und deine Erfahrungen damit in die Kommentarfelder unterhalb dieses Artikels, wir sind gespannt von dir zu hören.

