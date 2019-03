03.03.2019 - 09:29 Uhr Geschrieben von Andreas Donath



Im Zuge der Einführung des Galaxy Fold hat Samsung damit begonnen, anderen Unternehmen seine Faltdisplay-Technologie vorzustellen. So sollen Apple und Google spezielle Muster zur Verfügung gestellt bekommen haben.

Kommen jetzt auch Faltdisplays von Google und Apple? Das ist durchaus denkbar, da Samsung als einzig relevanter Hersteller für dieses Bildschirme nun erste Muster an beide Unternehmen geliefert hat.

Nach Angaben von Brancheninsidern stellte Samsung Display am 27. Dezember 2018 ein Set von Faltdisplays her und lieferte es an Apple aus. Dieses Set, das tatsächlich wie ein Smartphone betrieben werden kann, verfügt angeblich über ein 7,2-Zoll großes faltbares Panel. 7,2 Zoll sind 0,1 Zoll kleiner als das im Samsung Galaxy Fold. Ob es sich hier um einen Rundungsfehler oder tatsächlich ein anderes Gerät handelt, ist nicht bekannt.

Samsung war in der Vergangenheit sowohl Lieferant als auch Wettbewerber von Apple und anderen Smartphone-Herstellern und liefert beispielsweise die OLED-Bildschirme für Apples X-Serie. Dem Bericht zufolge beabsichtigt Samsung nicht, die faltbare Technologie für sich zu behalten, sondern arbeitet stattdessen daran, als Lieferant den Markt zu dominieren.

Samsung soll aktuell etwa 2,4 Millionen Einheiten der Faltdisplays im Jahr produzieren zu können, erwägt aber, je nach Bedarf bis zu 10 Millionen Einheiten pro Jahr zu bauen. Dabei ist es noch gar nicht klar, ob die Kunden Falt-Smartphones überhaupt in Massen kaufen. Zum einen sind die Geräte aktuell noch verboten teuer, zum anderen gibt es noch überhaupt keine sinnvollen Anwendungszwecke dafür.

Apple meldet seit Jahren Patente für Faltdisplays an. Ob die Technik im Labor bereits getestet wurde, ist nicht unbekannt.

