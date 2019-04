Die britische „The Times“ kommt zu dem Schluss , dass das Buch über den aktuellen Apple-Chef vor allem eines ist: Werbung für den Mann an der Spitze des Technologiekonzern. Zwischen den Zeilen lesen Sie in vielen Kapiteln kaum noch etwas Neues heraus, wenn Sie das Geschehen rund um Apple in der Zeit des Tim Cook sowieso schon regelmäßig verfolgen. Aber ein paar „merkwürdige Fakten“ (awkward facts) finden sich trotzdem, so zum Beispiel über das iPhone im Fall des Anschlags von San Bernadino.

Die Tim Cook-Biographie im Check: Das sagen die ersten Leser. Vor kurzem erschien Tim Cooks Biographie. Verfasst hat Sie Leander Kahney, allerdings nicht in Kooperation mit dem Apple-Chef. Der Stand für das Buch nicht zur Verfügung. Der Untertitel Kahneys lautet „The Genius Who Took Apple to the Next Level“, zu Deutsch also: „Das Genie, das Apple auf das nächste Level hob“. Sie werden mir zustimmen, dass schon dieser erste Eindruck sehr merkwürdig wirkt. Denn von den alteingesessenen Fans haben viele eher den Eindruck, dass Tim Cook die (ehemalige) Stammklientel vernachlässigt hat und die Produkte nach und nach zu teuren Lifestyle-Geräten machte. Aber das ist nur ein Eindruck, der bei genauerer Betrachtung ganz so aber nicht standhält. Trotzdem wollten wir wissen, wie die ersten Leser das Buch so fanden. Wir präsentieren Ihnen eine kleine Auswahl.