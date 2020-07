Retro-Smarthome: Dieser Bastler steuert mit Apple IIe und IFTTT Klimaanlage und Garagentor

Zum Einsatz kommt dafür IFTTT65, ein speziell angepasstes Applet des Dienstes If This Than That, und eine Uthernet-Netzwerkkarte für den Apple IIe. Damit wird der nun mehr als dreieinhalb Jahrzehnte alte Rechner (gebaut von 1983 bis 1993) fit fürs Smarthome - zumindest in Teilen. Denn nach viel Tüftelei hat ein Bastler, der leider anonym bleiben möchte, sein Projekt jetzt vorgestellt.

Added more functions to #AppleII #IFTTT65 and structured it



Now I can:



Send Tweets

Write Gmails

Write into Evernote

Write into Slack

Open/ Close the Garage

Open/ Close the Courtyard Gate

Start/ Stop Cleaning Air in the house

Start/ Stop Garden Irrigation

Start the Home Theater pic.twitter.com/7OHs6Q9S6N — Apple II (@ReEstInv) July 15, 2020

Bei Cult of Mac hat er einige Details verraten, auch wenn er selbst unerkannt im Hintergrund bleiben möchte. Dazu gehört, das er einen Weg gefunden hat, mit Hilfe von IFTTT65 ein Menü für den PC zu erstellen. So kann man eine Aufgabe aus dem Menü wählen und der Rechner führt es aus. Die ersten Aufgaben die schon laufen sind einfache Start- und Stopp-Szenarien, wie das Öffnen der Garage oder das Starten der Klimaanlage. Aber auch moderne Apps wie Slack und Evernote kommen so mit dem Apple IIe zum Einsatz.

Apple IIe Smarthome- und App-Funktionen

Tweets senden

E-Mails schreiben

Text an Evernote schicken

Text an Slack schicken

Öffnen/Schließen der Garage

Öffnen/Schließen des Hoftors

Start/Stopp Reinigung der Luft im Haus

Start/Stopp Gartenbewässerung

Heimkino starten

„Wenn Sie zum Beispiel eine Notiz in Evernote schreiben wollen, wählen Sie Evernote", erklärte der Twitter-Nutzer @ReEstInv gegenüber Cult of Mac. „Das Programm fragt dann nach dem gewünschten Notizbuch und Titel für die Notiz. Nach der Eingabe können Sie dann den Text für die Notiz schreiben. Ähnlich funktioniert es mit Slack. Die Smarthome-Programme funktionieren in der Regel auch so - nur dass sie meist nur ein Signal an das jeweilige Gerät senden.“

Wie viel Zeit in das Projekt geflossen ist, ist leider nicht bekannt. Der eifrige Bastler arbeitet aber noch an weiteren Funktionen.

Ein tolles Projekt. Was haltet ihr von dieser Wiederbelebung?