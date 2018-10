Retro ist in: Das sind die 11 besten Konsolen-Remakes, inklusive Geheimtipp. Sie heißen zuletzt gerne Mini oder Classic im Beinamen und sollen an alte Zeiten erinnern. Wenn Sie früher mit dem Mega Drive, (Super) Nintendo Entertainment System oder anderen Konsolen und Computern gespielt haben, dann haben Sie derzeit sehr viel Freude an oftmals hochwertigen Produkten der Originalhersteller, die an alte Zeiten erinnern, und auf denen Sie Spiele von damals spielen können.