Reisetipp für Apple-Fans: Deshalb lohnt sich ein Abstecher nach Westerbork in den Niederlanden. Vielleicht wohnen Sie ja wie der Autor des Artikels in der Nähe, oder aber Sie sind ein so großer Apple-Fan, dass Sie gerne auch eine längere Anreise in Kauf nehmen, um ein wenig in der Historie von Apple und des Macintosh zu stöbern. Das können Sie nämlich besonders gut in Westerbork, im Nordosten der Niederlande. Denn dort gibt es ein eigenes Apple-Museum.