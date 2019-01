07.01.2019 - 14:05 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



07.01.2019 - 14:05 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Lange Zeit war die SMS ein wichtiges Kommunikationsmittel. Mit dem Aufstieg der Smartphones, Apps sowie günstigeren Datentarifen drängten sich jedoch andere Messaging-Dienste auf die Geräte, die vor allem durch zusätzliche Features überzeugten. Die Mobilfunkanbieter ließen dies jedoch nicht auf sich sitzen und bereiten schon seit 2012 den SMS-Nachfolger RCS vor, der nun neuen Aufwind erfahren könnte.

Der Nachrichtenstandard SMS hat über die Jahre an Bedeutung verloren und auch der kostenfreie Versand, der in vielen Tarifen angeboten wird, änderte nichts daran. Mit einer Begrenzung von 160 Zeichen und dem Fehlen anderer Funktionen hängt der Dienst Apps wie WhatsApp oder Telegram deutlich hinterher. Die Mobilfunkanbieter, Google und Microsoft möchten dies jedoch ändern und arbeiten daher seit Jahren an einem Nachfolger namens RCS, Rich Communications Services. Anders als die Messaging-Apps handelt es sich um einen Nachrichtenstandard, der ohne zusätzliche App auskommt – ähnliche wie iMessage. Theoretisch soll der Standard auf jedem Handy nutzbar sein, wenn es der Mobilfunkanbieter sowie der Gerätehersteller anbietet. Apple gehört bislang noch nicht zu den Unterstützern.

Dieser Umstand soll sich aber ändern. Nun tauchte nämlich eine Folie von einem GSMA-Event auf Reddit auf, welches im Oktober 2018 stattfand. Daraus geht hervor, dass Apple bemüht ist, dass RCS in iOS integriert wird. Dazu sollen bereits Gespräche mit der GSMA und Mobilfunkanbietern geführt worden sein.

Wird iMessage durch RCS überflüssig?

Interessanterweise könnte dies iMessage nahezu überflüssig machen, da RCS Funktionen wie unlimitierte Textnachrichten, Fotos, Videos, Sticker, GIFs, Sprachnachrichten, Dateien, Videochats, Emojis, Statusanzeigen („Gesendet“, „Gelesen“ usw.) sowie Gruppenchats unterstützt. Eine Abwärtskompatibilität zur SMS soll ebenfalls gewährleistet sein, während jedoch Elemente wie Sticker, Dateien oder Videos nicht an Geräte ohne RCS-Fähigkeit übertragen werden können.

Der größte Nachteil dürfte jedoch die fehlende Verschlüsselung sein, sodass die Mobilfunkanbieter Ihre Inhalte mitlesen können. iMessage ist hingegen Ende-zu-Ende verschlüsselt und erlaubt damit nur dem Absender und Empfänger der Nachricht, diese auch zu lesen. Da Apple ein Verfechter der Privatsphäre und der Datensicherheit ist, bleibt es spannend wie das Unternehmen RCS integrieren wird.

Anzeige