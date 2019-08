Schutzhülle fürs iPhone mit Mega-Man-Motiv (Bild: Razer)

Razer veröffentlicht iPhone-Schutzhüllen für Gamer. Sie mögen Computer- und Videospiele und haben ein Smartphone? Dann hat Razer etwas Neues für Sie im Portfolio. Der Hersteller bietet Schutzhüllen fürs iPhone oder einige Android-Smartphones an, die Fans von Mega Mag, StarCraft, Vain Glory und anderen Spielen entzücken dürften.

Zeigen Sie, dass Sie Videospiele mögen, indem Sie Ihr Smartphone einfach in ein passendes Case stecken. So wie Sie vielleicht ein T-Shirt mit Videospielmotiv tragen, können Sie in Zukunft auch Ihr iPhone mit einer adäquaten Schutzhülle ausstatten, Razer sei Dank.

Der Anbieter präsentiert auf seiner eigenen Webseite ab sofort Smartphone-Cases im Design Ihrer Lieblingsspiele. Sie können über einen Schriftzug, beispielsweise Ihres Namens, für mehr Individualität sorgen.

Razer Customs mit Smartphone-Cases

Sie mögen Street Fighter V, World of WarCraft, Overwatch? StarCraft II, Monster Hunter World? Diese und weitere Videospiele bedenkt der Hersteller mit passenden Schutzhüllen fürs Smartphone.

Preise und Verfügbarkeit

Sie können zwei Varianten an Schutzhüllen erwerben, ein Lite Case und ein „robustes“ Case. Ersteres ist etwas flacher, letzteres hat noch mehr Beschichtungen und Material, um Stöße besser abzudämpfen. Sie zahlen wahlweise 49,99 oder 59,99 Euro für eine der Schutzhüllen.

Diese sind erhältlich für das iPhone X, XR, XS und XS Max, sowie das Google Pixel 2 XL und das Huawei P10 Plus. Auch können Sie solche Videospiel-Schutzhüllen für das Samsung Galaxy S10 und S10 Plus erwerben.

Kooperation

Der Anbieter schloss Partnerschaften mit Blizzard, Capcom und Super Evil Megacorp. In Zukunft will man allerdings noch weitere Publisher an Bord holen, um auch Schutzhüllen von anderen Spielen anbieten zu können. Auf der Homepage heißt es dazu: „Wir fügen laufend neue Designs zu unserer Sammlung hinzu“. Allerdings wird nicht konkretisiert, in welchem Rhythmus dies tatsächlich geschieht.

