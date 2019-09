02.09.2019 - 17:40 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



In den vergangenen Jahren arbeitete Apple immer wieder mit anderen Marken zusammen, um exklusive Produkte, Zubehör oder Dienste bereitzustellen. Seit Jahren hegt man etwa enge Partnerschaften mit Nike und dem französischem Modelabel Hermés für Sondermodelle der Apple Watch. Wie Vogue Business aktuell berichtet, arbeitet man nun auch mit der Luxusmarke Burberry zusammen, um einen neuen Dienst namens „R Message“ für die Burberry-App zu entwickeln.

„R Message“ ist dabei keine gewöhnliche Chat-Erweiterung, sondern soll das Shopping-Erlebnis in den Ladengeschäften noch exklusiver gestalten. In den Stores sollen Mitarbeiter via Burberrys App Nachrichten an ausgewählte Kunden schicken können, wobei dies nur nach vorheriger Einladung möglich ist.

Exklusives Shopping-Erlebnis

Während die Kunden alle wichtigen Informationen mittels der Burberry-App erhalten, verwenden die Mitarbeiter eine gesonderte App, die intern als „R World“ bekannt ist. Diese bietet neben der Chat-Funktion, wichtige Unternehmensnachrichten sowie ein Inventar-Managment, um die Verfügbarkeit von Produkten schnell zu überprüfen.

Die „R Message“-Erweiterung soll nun für eine bessere Kundenbindung sorgen, um beispielsweise persönliche Termine mit wertvollen Kunden auszumachen oder um individuelle Produktvorschläge zu übermitteln. Den Anfang wird Burberrys Flaggschiff-Store in Manchester machen, bevor er in den weiteren Läden verfügbar ist.

Schon jetzt mit Burberry chatten

Übrigens erlaubt Burberry schon jetzt den direkten Kontakt mit Kunden. Dazu setzt das Unternehmen auf den im vergangenen Jahr eingeführten Business Chat innerhalb von iOS und macOS. Jedoch steht diese Kommunikationsvariante jedem Kunden bereit, während R Message innerhalb der Burberry-App deutlich individueller und persönlicher sein wird.

Die Burberry-App für iOS ist kostenfrei im App Store für das iPhone, iPad und den iPod touch verfügbar.

