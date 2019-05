Viele Fernsehsender gibt es auch gratis am Apple TV (Bild: Kelly Sikkema)

ProSieben, Sat. 1 und Co. - So sehen Sie diese TV-Sender kostenlos auf iPhone, iPad und Apple TV. Waipu, Zattoo, und Co. versprechen eine Fernsehvielfalt, die Sie sonst vom Kabelfernsehen oder Satellit kennen, als On-Demand-Angebot für Internetnutzer. Der Haken daran: Kostenlos sind meist nur die Sender und Angebote von ARD, ZDF und den öffentlich-rechtlichen, die Sie ohnehin in den Mediatheken der Anbieter abrufen können, zum Teil sogar in deutlich besserer Qualität. Wir informieren Sie über diverse Möglichkeiten, wie Sie das Angebot von öffentlich-rechtlichen und privaten Sendern gratis auf Ihrem iPhone, iPad oder Apple TV schauen können.

Wir bereiten die Informationen so auf, dass wir Sie nach den großen Sendern/Sendergruppen sortieren.

ARD, ZDF und Co.

Den Anfang machen die gebührenfinanzierten öffentlich-rechtlichen Programme. Wahrscheinlich haben Sie von diesen bereits Gebrauch gemacht und kennen die Apps.

Mit den beiden Apps sind Sie vollkommen versorgt. Es gibt sie für iPhone, iPad und Apple TV. Sie können darin zum Beispiel die Programme im Livestream anschauen. Bei der ARD Mediathek-App sind das:

Das Erste,

BR,

HR,

MDR,

NDR,

Radio Bremen,

RBB,

SR,

SWR,

WDR,

One,

ARD-alpha,

3SAT,

Arte,

Kika,

phoenix,

tagesschau24 und

Deutsche Welle (DW).

Einige der Programme finden Sie auch in der ZDF-App enthalten. Sie können in der ARD-Mediathek-App auch nach Kategorien und Genres filtern (Doku, Talk, Nachrichten, Krimi, etc.). Sie können Merklisten füttern mit Sendungen, die Sie anschauen möchten und diese dann hintereinander weg schauen.

Die ZDF-App bietet außerdem ein Log-in-System. Registrieren können Sie sich auf der Webseite und bekommen so eine Integration in Apples TV-App. So bekommen Sie Vorschläge, was Sie womöglich schauen wollen und mehr. Als Livestreams stehen über die ZDFmediathek bereit:

ZDF,

ZDF neo,

ZDF info,

3SAT,

phoenix,

ARTE und

Kika.

Apps fürs iPhone oder iPad wie ZDF VR stellen außerdem noch ganz andere Inhalte vor. Es gibt aber natürlich auch WDR 360 VR und viele weitere. Stöbern Sie einfach im App Store.

ARD und ZDF am Mac

Anders schaut es am Mac aus. Dort rufen Sie die Inhalte bislang nicht über eigene Apps, sondern über den Browser auf. Die Anwendung ähnelt aber derjenigen in den Apps.

Wenn Sie die Inhalte zum Beispiel mit Player-Apps wie VLC wiedergeben und womöglich auch aufnehmen wollen, gibt es Adressen für „Streams“. Für das Programm „Das Erste“ ist das zum Beispiel die Adresse „https://daserstehdut-lh.akamaihd.net/i/daserstehd_ut_de@629193/master.m3u8“. Dieser Stream hat eine Auflösung in Höhe von 1280 x 720 Pixeln. Sie können weitere Adressen rausfinden, indem Sie den jeweiligen Livestream über die Webseite öffnen, und den Quellcode nach einer XML-Datei durchforsten. Darin finden Sie dann die Adresse des Streams.

ProSieben, Sat.1 auf iPhone, iPad und Apple TV

Ebenfalls gratis bekommen Sie die Inhalte von ProSieben, Sat.1, Kabel 1 und weiteren Sendern des Anbieters. Sie können dazu einzelne Apps nutzen, oder die App „7TV“, die ähnlich der ARD-Mediathek alle Inhalte aller Programme umfasst.

Am Apple TV benötigen Sie momentan noch keinen Log-in für die Live-Programme. Am iPhone oder iPad müssen Sie sich aber kurz registrieren. Das funktioniert auch mit einem Facebook- oder Google-Log-in und ist mit wenig Aufwand erledigt. Sie haben dann Zugriff auf Livestreams von:

Pro Sieben,

Sat.1,

Kabel 1,

DMAX,

Sat.1 Gold,

WELT,

Sport1,

7MAXX,

SIXX,

TLC,

Eurosport 1,

Kabel 1 Doku,

N24 Doku und

Ric.

Außerdem bietet Ihnen die iPhone- und iPad-App auch Zugriff auf ZDF, ZDF neo und ZDF info. In den Livestreams ist natürlich Werbung enthalten. Bei den On-Demand-Folgen ist aber besonders das Apple TV „noch“ sehr angenehm, da Sie einzelne Folgen gänzlich ohne Werbung sehen können.

ProSieben, Sat.1 am Mac

Sie wollen die Programme auch am Mac anschauen? Dann nutzen Sie auch dafür den Browser. Auf 7tv.de finden Sie das gleiche Angebot wie in der zuvor vorgestellten App.

RTL, Vox und Co. auf iPhone, iPad und Apple TV

Jetzt kommen wir zu einem „schmerzhaften“ Thema. Denn die RTL-Gruppe verfolgt eine andere Geschäftsstrategie und ist sich nicht zu schade, den Nutzer auch ein wenig aufs Glatteis zu führen, um es euphemistisch zu sagen.

Denn „eigentlich“ gibt es zumindest ein paar Inhalte auch gratis, auf Abruf. Doch die Apps auf iPhone, iPad und Apple TV setzen allesamt einen (kostenpflichtigen) Account voraus, oder suggerieren das dem Nutzer zumindest.

„Früher“ war es sogar so tragisch, dass Sie selbst die Gratis-Inhalte gar nicht abspielen konnten. Mittlerweile können Sie aber zumindest viele Gratis-Inhalte auf Abruf auch mit einem Free-Account nutzen. Die App gibt Ihnen aber das Gefühl, dass Sie in jedem Fall 4,99 Euro im Monat bezahlen müssten. Das stimmt aber nicht. Jedenfalls am iPhone und iPad nicht. Am Tablet konnten wir die Inhalte nach dem Log-in abrufen, an Apples Set-Top-Box beschwerte sich das System.

Falls Sie sich für einen Premium-Zugang entscheiden, bekämen Sie Zugang zu allen Inhalten auf Abruf und auch zu folgenden Sendern im Livestream:

RTL,

VOX,

RTL II,

RTL Nitro

NTV,

RTLplus,

Super RTL,

Toggo Plus,

NOW!,

RTL Crime,

RTL Passion,

RTL Living und

GEO Television.

RTL, Vox und Co. am Mac

Eine eigene App für den Mac gibt es nicht. Es bleibt einzig der Weg über Safari, Chrome oder Firefox und andere. Dort rufen Sie am besten die Plattform tvnow.de auf. Stöbern Sie dann in den Sendungen von A-Z. Wenn diese nicht mit dem „Premium“-Etikett versehen sind, können Sie sich diese auch ansehen, samt Werbeunterbrechungen.

