07.02.2019 - 13:44 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

In den modernen Zeiten ist es nicht immer notwendig hunderte Kilometer für ein Vorstellungsgesprächs zurückzulegen. Oftmals gibt es auch die Möglichkeit via Skype zum Gespräch zu erscheinen. Doch was ist, wenn man es noch in letzter Sekunde geschafft hat und das Aufräumen vergessen hat? Vielleicht macht der eigene Hintergrund auch einfach nur keinen guten Eindruck. Für diese Fälle kommt ein neues Feature in Skype zum Einsatz.

Das iPhone verfügt bereits seit geraumer Zeit über einen Porträtmodus. Dieser legt den digitalen Fokus auf den Vordergrund und nimmt dem Hintergrund die nötige Schärfe, sodass dieser verschwimmt. Auch Microsoft hat eine Funktion für Skype entwickelt, die sich um die Tiefenschärfe kümmert und quasi den Hintergrund unkenntlich macht. Dadurch sollen sich die Skype-Nutzer ab sofort wenig Gedanken um den Hintergrund machen.

KI als Schlüsseltechnologie

Laut Microsoft wird für die Funktion künstliche Intelligenz verwendet, die auf „menschliche Formen“ trainiert wurde, sodass Sie stets im Fokus bleiben. Dazu sollen Haare, Hände und Arme erkannt werden, damit diese neben dem Gesicht nicht unscharf dargestellt werden. Aktuell führt das Unternehmen die Funktion Stück für Stück auf allen Plattformen ein, sodass es sowohl am Mac als auch am iPhone nutzbar ist. Darüber hinaus sollen Sie entscheiden können, ob das Feature bei jedem Videoanruf aktiviert wird oder ob Sie von Fall zu Fall entscheiden möchten. Dazu stellt Ihnen Microsoft in den Einstellungen sowie auf der Bedienoberfläche entsprechende Optionen bereit.

