15.04.2019 - 21:03 Uhr Geschrieben von Andreas Donath



Werbekampagne für Beats Powerbeats Pro (Bild: Apple)

Die Beats Powerbeats Pro wurden gerade erst von Apple vorgestellt. Nun wird eine riesige Werbekampagne für die kleinen In-Ear Kopfhörer losgetreten und da die Kopfhörer für Sportler gedacht sind, spielen diese natürlich auch in der Kampagne eine große Rolle

In der neuen Werbekampagne UNLEASHED für die Bluetooth-Ohrstöpsel zeigen sich Stars wie LeBron James, Anthony Joshua und Selena Williams. Apple hat viel Geld in die Kampagne gesteckt.

Es gibt Gründe, weshalb vor allem Sportler von den Kopfhörern profitieren: Kabel fehlen und die für den festen Sitz sorgen kleine Ausbuchtungen an den Geräten. Zudem sind die Gehäuse schweißbeständig.

Die Regie des Werbesports hat der anerkannte und mit einem Grammy ausgezeichnete Filmemacher Hiro Murai übernommen. Er war auch am Musikvideo zu Childish Gambinos "This Is America“ beteiligt.

Beck sorgt für die Sounduntermalung des Werbespots mit seinem Lied “Saw Lightning“. Im Spot kommen folgende Athleten vor:

Simone Biles, Gymnastik

LeBron James, Basketball

Serena Williams, Tennis

Ramla Ali, Boxen

Miho Nonaka, Klettern

Shaun White, Skateboarding

Jasmine Perry, Ballet

Leticia Bufoni, Skateboarding

Odell Beckham Jr, Football

Rudy Trobrillant, Laufen

Anthony Joshua, Boxen

Alex Morgan, Fußball

Owen Farrell, Rugby

Ben Simmons, Basketball

Eden Hazard, Fußball

Zoe Smith, Gewichtheben

Kevin Rolland, Skifahren

Die neuen Powerbeats Pro arbeiten mit Bluetooth Klasse 1 und werden mit einer Ladeschale ausgeliefert, mit der ihre Akkus wieder geladen werden. Die Kopfhörer sollen eine Spielzeit von bis zu 9 Stunden aufweisen. Mit dem Ladecase zusammen soll eine Wiedergabe von bis zu 24 Stunden möglich sein, allerdings unterbrochen durch kleine Ladepausen. Da die Powerbeats Pro auch auf „Hey Siri“ unter iOS reagieren, sind die den AirPods 2 auch in diesem Punkt ebenbürtig. Mit einem Preis von 250 Euro sind sie allerdings teurer als die AirPods 2.

