03.04.2019 - 21:32 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Powerbeats Pro (Bild: Beats)

Macht sich Apple mit den neuen Powerbeats Pro von Beats selbst Konkurrenz? Die Ohrstöpsel mit Bluetooth-Anbindung sind haltbarer als die AirPods 2, sehen ebenfalls außergewöhnlich aus und sollen zudem noch gegen Schweiß geschützt sein.

Die Beats Powerbeats Pro stammen von Apple und sind kleine In-Ear Kopfhörer, die vornehmlich für Sportler gedacht sind. Der Grund ist: Es gibt keine störenden Kabel mehr, die den Träger behindern. Außerdem sollen sie gegen Schweiß geschützt sein, was bei den AirPods definitiv nicht der Fall ist, wie ein Ausfall der weißen Stöpsel zeigte.

Die Powerbeats Pro sind allerdings auch etwas größer als die AirPods 2 und haben einen kleinen Bügel, um sie besser am Ohr befestigen zu können. So manch einer hätte sich so eine Halterung auch bei den AirPods gewünscht - nämlich die Leute, die schon einen der Ohrstöpsel verloren haben.

Die neuen Powerbeats Pro arbeiten mit Bluetooth Klasse 1 und werden mit einer Ladeschale ausgeliefert, mit der ihre Akkus wieder geladen werden. Die Kopfhörer sollen eine Spielzeit von bis zu 9 Stunden aufweisen. Mit dem Ladecase zusammen soll eine Wiedergabe von bis zu 24 Stunden möglich sein, allerdings unterbrochen durch kleine Ladepausen. Wie lang die sind, verriet Apple bisher nicht.

Da die Powerbeats Pro auch auf „Hey Siri“ unter iOS reagieren, sind die den AirPods 2 auch in diesem Punkt ebenbürtig.

Mit den beidseitigen Bedienelementen kann sogar noch mehr Komfort erreicht werden - damit lassen sich Lautstärke, Tracks und Wiedergabe steuern. Interessanterweise hat Apple in beide Stöpsel diese Bedienelemente eingebaut. Das soll wohl für Rechts- und Linkshänder eine gute Lösung darstellen.

Die In-Ear Kopfhörer erkennen mit Sensoren, ob sie sich in den Ohren befinden und spielen erst dann los, wenn der Kontakt mit den Ohren bestätigt wird. Sie unterbrechen natürlich auch die Wiedergabe, sobald der Nutzer sie wieder herausnimmt.

Mittels der b-Taste kann auch ein eingehender Anruf abgelehnt werden. Anruf? Ja, denn in den Geräten sind auch Mikrofone eingebaut, so dass man auch damit wie bei einer Freisprechanlage kommunizieren kann.

Die Powerbeats Pro sollen 250 Euro kosten und „demnächst“ in vier Farben erhältlich sein. Ein genaueres Datum liegt noch nicht vor.

