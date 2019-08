(Bild: Beats by Dre)

Anfang April stellte Apple nach diversen Leaks die Powerbeats Pro offiziell vor. Damals kündigte das Unternehmen die smarten Kopfhörer für den Sport gleich in vier Farben an. Erst einige Zeit später gab man dann bekannt, dass der Start stückweise in den verschiedenen Ländern erfolgen wird und auch da nur die schwarze Farbvariante verfügbar sein wird. Seit heute ist dies anders und Apple lässt Sie nun auch weitere Farben bestellen.