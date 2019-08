24.08.2019 - 16:54 Uhr Geschrieben von Mac Life



24.08.2019 - 16:54 Uhr Geschrieben von Mac Life

JBL Xtreme 2 (Bild: Brian Kuhlmann)

Musik muss nicht nur in geschlossenen Räumen stattfinden. Viele Hersteller bieten auch mobile Geräte mit Akku und häufig sind diese sogar wasserfest. Wir stellen eine Auswahl vor, die in unterschiedlichen Preiskategorien zu erstehen sind.

JBL Xtreme 2

Auch der Xtreme 2 ist nicht wasserscheu, sieht sich selbst aber eher am Pool oder Strand als in der Badewanne – schließlich ist er auch vergleichsweise groß. 15 Stunden Musikgenuss sind dank 10.000-mAh-Akku per Bluetooth möglich. Für den guten Klang sorgen vier Treiber und zwei Bassmembranen. Auch er lädt externe Geräte per USB gerne auf und besitzt eine Freisprechfunktion.

Produkthinweis

JBL Xtreme 2 Musikbox in Schwarz (Wasserdichter, portabler Stereo Bluetooth Speaker mit integrierter Powerbank - Mit nur einer Akku-Ladung bis zu 15 Stunden Musikgenuss) Preis: 218,99 €

Libratone Zipp 2

Libratone Zipp 2 (Bild: Libratone)

Beim Zipp ist der Name Programm. Per Reißverschluss lässt sich die Stoffhaut öffnen und durch eine andere Farbe ersetzen. Per Bluetooth und WLAN gibt der Zipp 2 Musik mit 360-Grad-Fullroom-Sound bis zu zwölf Stunden wieder. Per Knopfdruck ist die Sprachassistentin Alexa erreichbar. Außerdem können Sie bis zu zehn Zipp 2 zu einem Multiroom-System verbinden.

Produkthinweis

Libratone ZIPP 2 Smart Wireless Lautsprecher (Alexa Integration, AirPlay 2, MultiRoom, 360° Sound, Wlan, Bluetooth, Spotify Connect, 12 Std. Akku) frosty grey Preis: 209,95 €

Tivoli Andiamo

Tivoli Andiamo (Bild: Tivoli Audio)

Für Freunde eleganten Designs bietet Tivoli den Andiamo. Das schöne und schlichte Gehäuse aus Aluminium ist mit einem Griff aus italienischem Leder ausgestattet und in schwarz und silber erhältlich. Der Lautsprecher mit Bluetooth 3.0 soll bis zu 20 Stunden Wiedergabe ermöglichen und besitzt auch einen Line-In-Eingang. Nass werden sollte der Andiamo aber nicht.

Produkthinweis

Tivoli Audio Go Line Andiamo - Tragbares Lautsprecher mit Drahtlose Bluetooth-Technologie - Silber Preis: 199,00 €

Bose Revolve+

Beoplay A1 (Bild: jeppe sørensen)

Der Revolve+ von Bose kann ganz schön einstecken. Weiches Gummi an Ober- und Unterseite schützen den Bluetooth-Lautsprecher vor Beschädigungen durch Stürze. Auch ein kleiner Regenschauer im Garten macht ihm nichts aus. Er bietet bis zu 16 Stunden Musikgenuss und per Knopfdruck den Zugriff auf Siri oder den Google Assistant. Auch eine App-Anbindung ist möglich.

UE Wonderboom

UE Wonderboom (Bild: Ultimate Ears)

Der Ultimate Ears Wonderboom ist der perfekte Begleiter für die Badewanne, denn genau wie ein Quietscheentchen schwimmt er. Wasserdicht ist er bis zu einer Tiefe von einem Meter – auch kleine Stürze übersteht er. Einen 360-Grad-Sound erzeugen zwei Lautsprecher und zwei passive Radiatoren. Gekoppelt wird er per Bluetooth und spielt dann bis zu zehn Stunden.

Produkthinweis

Ultimate Ears WonderBoom 2, mobiler kabelloser Bluetooth-Lautsprecher, krasser Bass und 360-Grad-Sound, wasserdicht/staubdicht gemäß IP67, schwimmfähig, 30 m Reichweite, schwarz Preis: 91,95 €

Anker Soundcore

Anker Soundcore (Bild: Anker)

Mit dem Soundcore verspricht Anker bis zu 24 Stunden Musikgenuss. Neben zwei Lautsprechern ist auch ein Bass-Port integriert, der für einen satteren Klang sorgen soll. Auch ein Mikrofon für Telefonate ist integriert. Geladen wird der integrierte Akku per Micro-USB-Kabel. Gekoppelt wird der Soundcore mit dem Smartphone per Bluetooth 4.0, alternativ per Klinkenstecker.

Produkthinweis

Anker SoundCore 2 Bluetooth Lautsprecher, Duale Bass-Treiber, 24h Wiedergabe, 20m Reichweite, Verbesserter IPX7 Wasserschutz, mit eingebautem Mikrofon, Kabelloser Lautsprecher für iPhone, Samsung usw. Preis: 39,99 €

Beats Pill+

Auch die Apple-Tochter Beats bietet einen mobilen Lautsprecher. Dieser wird, passend zu Apple, per Lightning-Kabel mit Strom versorgt und soll dann 12 Stunden Musikwiedergabe ermöglichen. Der Lautsprecher kann auch als Powerbank für das iPhone dienen. Im Inneren werkelt eine 2-Wege-Stereofrequenzweiche und soll für eine besonders dynamische und klare Wiedergabe sorgen.

Beoplay A1

Ebenfalls ein wunderschönes Gehäuse aus Aluminium und ebenfalls eine Schlaufe aus Leder. Diesmal aber nicht aus Italien, sondern aus Dänemark. Bis zu 24 Stunden spielt der Beoplay A1 Musik per Bluetooth 4.2 und dank integriertem Mikrofon dient er auch als praktische Freisprecheinrichtung. Auch Siri und der Google Assistant werden darüber mit Sprachbefehlen gefüttert.

Produkthinweis

Bang & Olufsen 1297880 Beoplay A1 Bluetooth Lautsprecher (Wetterfest) sand stone Preis: 172,95 €

Teufel Rockster Cross

Ein praktischer Tragegurt ist beim Rockster Cross im Lieferumfang enthalten. Und den braucht es auch, denn mit zwei Hochtönern, zwei passiven Treibern und einem Subwoofer ist der Lautsprecher nicht gerade klein. Dafür bietet er neben Bluetooth auch einen AUX-Eingang, eine Powerbank-Funktion und die Unterstützung für Siri und den Google Assistant.

Produkthinweis

Teufel ROCKSTER Cross Schwarz Streaming Bluetooth Wireless Musik BT WiFi Preis: 295,00 €

Rockster Cross und Rockster Go (Bild: Teufel)

Teufel Rockster Go

Der Rockster Go ist der kleine Bruder des Rockster Cross, aber nicht zu unterschätzen. Er klingt etwas weniger satt, ist dafür aber auch leichter und handlicher. Er ist wasserdicht nach IPX7, wird per Bluetooth gekoppelt, bietet eine Freisprechfunktion und ebenfalls Siri und den Google Assistant per Knopfdruck. Für bis zu 12 Stunden Musikgenuss soll sein Akku reichen.

Anzeige