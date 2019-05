29.05.2019 - 11:30 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



In der vergangenen Nacht kündigte die Pokémon Company überraschend zahlreiche neue Projekte für Pokémon-Fans an. Dabei standen vor allem neue Spiele- und Anwendungen für iPhone und Android im Mittelpunkt. Wir haben daher alle wichtigen Informationen zu Pokémon Home, Pokémon Masters, Pokémon Sleep und Pokémon Go Plus + für Sie zusammengetragen, damit Sie den Überblick über die Neuankündigungen nicht verlieren.

(Bild: Pokémon Company)

Pokémon Home als Hub-App für alle Pokémon-Spiele

Am interessantesten dürfte der Clouddienst Pokémon Home sein. Damit möchte die Pokémon Company nämlich sämtliche aktuellen Titel der Reihe plattformübergreifend miteinander verbinden, sodass Spieler von hier aus die eigenen Monster verwalten und mit anderen Spielern handeln können. Während die App nur für iOS, Android und die Nintendo Switch erscheint, werden Spieler aus folgenden Titeln Daten importieren und synchronisieren können:

Pokémon Go (Mobile)

Pokémon: Let's Go, Pikachu! & Let's Go, Evoli! (Switch)

Pokémon Schwert (Switch)

Pokémon Schild (Switch)

Die App soll voraussichtlich Anfang 2020 für Switch, iOS und Android erscheinen.

(Bild: Pokémon Company)

Pokémon Sleep: Schlaftracker mit Gaming-Elementen

Ein eher ungewöhnliches Konzept stellt die Pokémon Company hingegen mit Pokémon Sleep vor. Dabei handelt es sich um eine neue App, die gesunde Schläfer belohnt. Laut den ersten Informationen sollen Trainer den eigenen Schlaf in Gameplay verwandeln und dadurch die Pokémon trainieren. Wie das genau funktionieren soll, ließ man aktuell noch offen. Allerdings wird es dazu ein neues Gerät namens Pokémon Go Plus + geben. Wie schon das Original Pokémon Go Plus lässt sich das neue Geräte auch am Tag für die Pokémon-Jagd in Pokémon Go verwenden. Zusätzlich dazu verfügt es jedoch noch über einen Bewegungssensor, um in der Nacht die Schlafdauer des Nutzers für Pokémon Sleep zu erfassen. Das Zubehör soll ebenfalls 2020 erscheinen.

Pokémon Masters: Entwickelt von DeNa

Wie schon andere Nintendo-Mobiltitel wird DeNa auch Pokémon Masters entwickeln. Dabei sollen die Spieler unterwegs völlig neue Pokémon-Kämpfe ausfechten und gleichzeitig auf zahlreiche bekannte Pokémon-Trainer treffen. Wie schon Pokémon Go soll auch Masters auf die Touchbedienung von Smartphones abgestimmt sein und einmal mehr ein „einzigartiges Pokémon-Erlebnis“ bieten.

Der Titel soll noch in diesem Jahr erscheinen, wobei man weitere Details und vielleicht auch erste Screenshots im Juni präsentieren wird.

Weitere Informationen zu den Neuankündigungen finden Sie auf der offiziellen Homepage.

