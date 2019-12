Plex startet kostenlosen Streamingdienst für Filme und Serien

News

In den vergangenen Monaten kündigten zahlreiche Anbieter Videostreamingdienste an. Auch Apple und Disney sind seit November in dem Bereich vertreten. Jetzt gab es eine weitere Ankündigung. Wie die Entwickler hinter der erfolgreichen Media-Streaming-Software Plex nun ankündigten, bietet man ab sofort allen Nutzern mit Plex-Account Filme und Serien an, die Sie kostenlos aber werbefinanziert anschauen können.