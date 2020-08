Pilotphase: Media Markt und Saturn wollen iPhones reparieren

Das berichtet Caschy jetzt in seinem Blog. Demnach hat er die Informationen durch den „Flurfunk“ erhalten - häufig erweisen sich seine Quellen dabei als sehr zuverlässig, daher nehmen wir dieses Gerücht gern auf. Bisher hatten die beiden Handelsriesen zumindest in Deutschland nur für Smartphones anderer Hersteller ein eigenes Reparaturprogramm vor Ort. So kann man derzeit bereits zum Beispiel ein defektes Samsung-Smartphone in den meisten Fällen vor Ort innerhalb weniger Stunden reparieren lassen, wobei nicht alle Filialen den gleichen Service anbieten.

Vor Ort iPhones reparieren?

Für Großstädte dürfte sich das Konzept aber auf jeden Fall auch für die iPhone-Reparatur dann lohnen. Derzeit stehen zwar kaum Details zur Verfügung, aber es heißt, dass Media Markt und Saturn vorerst in einer Pilotphase in ersten Filialen die Reparaturen anbieten wollen. Dabei dürfte es sich um ein Angebot im Rahmen der von Apple gestartete Initiative für „unabhängige iPhone-Reparaturdienstleister“ handeln. Im Rahmen dieses Programms können Unternehmen auch ohne die Zertifizierung als autorisierte Apple Service Provider direkt von Apple Ersatzteile, Werkzeuge und Hilfsmaterialen für die Reparaturen erhalten.

Ob nun Media Markt und Saturn an diesem Programm teilnehmen ist nicht bekannt.

Caschy schreibt, dass iPhone-Kunden mit dem neuen Angebot dann mit großer Wahrscheinlichkeit ihre Geräte zum Beispiel bei einem defekten Display nicht mehr einschicken müssten. Viele Reparaturen könnten vor Ort einfach und zeitnah erledigt werden, sodass auch lange Wartezeiten wegfallen. Preise sind ebenfalls noch nicht durchgesickert. Weitere Informationen sollen aber bald folgen.

Media Markt repariert bisher bereits Smartphones der Marken Samsung, Huawei, LG und Sony zum Festpreis vor Ort. Dabei verspricht der Händler eine Wartezeit zwischen einer und zwei Stunden, wenn das die Auftragslage zulässt. Zudem gibt es ein Jahr Garantie auf die Reparatur.

