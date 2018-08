10.08.2018 - 21:03 Uhr Geschrieben von Andreas Donath



(Bild: Philips)

Philips bringt neben dem Outdoor Light Strip und dem Badezimmerspiegel und einigen Badleuchten noch weitere Leuchten auf den Markt. Wie üblich sind alle neuen Hue-Leuchten mit der HomeKit-Plattform von Apple kompatibel.

Mit dem White Ambiance Being Pendant bringt Philips auch eine neue Küchen- und Essplatzleuchte auf den Markt. Diese Leuchte besteht aus gebürstetem Aluminium und erzeugt unterschiedliche Weißtöne, die der Nutzer mit der App oder Siri einstellen kann.

Ebenfalls für den Einsatz in der Küche gedacht ist das White and Color Ambiance Enchant Pendant Light, eine schlanke Hängeleuchte, die nach Angaben des Unternehmens über einem Küchen- oder Esstisch platziert werden soll. Die Leuchte enthält eine Philips Hue White und Color Ambiance A19 Glühbirne. Die Enchant Pendelleuchte wird zum Preis von 99,99 US-Dollar angeboten und startet ebenfalls am 20. August.

Die Ascend Kollektion White and Color Ambiance umfasst zudem eine Pendelleuchte, eine Stehleuchte, eine Wandleuchte und eine Tischleuchte. Jede Leuchte hat einen Glasleuchtkörper, der das Licht rundum abstrahlt. Die Steh-, Wand- und Tischleuchten haben einen beweglichen Kopf, so dass Sie das Licht dorthin dirigieren können, wo Sie es brauchen.

Die Stehlampe und die Pendelleuchte werden mit einer weißen und farbigen Ambiance A19-Glühlampe geliefert, und die Wandleuchte und die Tischlampe enthalten eine weiße und farbige Ambiance E12-Kerzenlampe.

Die Preise für die Ascend Kollektion: Die Wandleuchte kostet 100 US-Dollar, die Tischlampe 130 US-Dollar und die Hängeleuchte 150 US-Dollar. Für die Stehlampe sind 180 US-Dollar fällig. Die Ascend Collection startet Anfang Oktober 2018.

