OWC kündigt Alternative zu den 850 Euro teuren Mac-Pro-Rollen an

Doch jetzt hat das US-Unternehmen Other World Computing, kurz OWC, eigene Mac-Pro-Rollen angekündigt. Die OWC-Alternative heißt „Rover Pro“. In einem kurzen Video wird die Alternative zu dem teuren Mac-Pro-Rollen-Set vorgestellt.

Da heißt es: „Der OWC Rover Pro ist eine zum Patent angemeldete Lösung, die schneller, einfacher und kostengünstiger als eine Werkslösung ist, um einen 2019 Mac Pro auf jedem Untergrund zu rollen und zu sichern.“ Der Preis für das Set wurde aber bisher noch nicht genannt – deutlich günstiger dürften die Rollen aber sein. In dem Video erkennt man gut, dass die Rollen aus einem ganz anderen Material-Mix als die Original Apple-Rollen gefertigt sind. OWC schreibt zudem bereits „kostengünstiger“.

Das liegt auch an den Sonderlösungen, die sich OWC ausgedacht hat. So gibt es zum Beispiel extra „Rad-Stopper“, die den Mac vor dem unabsichtlichen Wegrollen sichern. Dabei handelt es sich um kleine Kunststoff-Schienen, in die die Räder eingestellt werden.

Alternative Mac-Pro-Rollen mit Schwächen

Das Nachrüstset ist dabei gut durchdacht. Man setzt die Rollen einfach auf die Standfüße auf und kann sie über ein Gewinde eindrehen. Werkzeug benötigt man für die Montage nicht, zudem werden die Standfüße auch nicht abgebaut. Man kann dann so verhältnismäßig schnell und einfach zwischen Füßen und Rollen hin und her wechseln. Die zur Premiere veröffentlichte Vorbestellseite im OWC-Shop ist derzeit allerdings nicht erreichbar.

Der Mac-Hardware-Spezialist OWC ist bekannt für eine Vielzahl an praktischem Zubehör für Mac und für Aufrüstkits, unter anderem für SSDs, RAM und Akkus.

