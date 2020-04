Apple spinnt: Neue Mac-Pro-Rollen teurer als ein iPhone

Beide neue Zubehörteile sind ab sofort bei Apple erhältlich. Sie dienen als Ersatz für Besitzer eines Mac Pro, die sich bei der Bestellung jeweils für die andere Lösung entscheiden haben - es handelt sich dabei um die identischen Teile, nur dass sie als Einzelbestellung nun deutlich teuerer sind als bei der Konfiguration des Mac Pro.

Mac-Pro-Rollen so teuer für ein ganzer Rechner

Zum Vergleich: Bestellt ihr das neue Apple Mac Pro Rollen Kit jetzt im Store, zahlt ihr saftige 849 Euro (699 Dollar). Wer so schlau war das Häkchen gleich bei der Bestellung seines Mac Pros bei den Rollen zu machen, muss nur 500 Euro zahlen.





Dafür bekommt man dann ein Umbaukit, mit denen man seinen Mac Pro schnell auf Räder umrüstet. „Die speziell entwickelten Rollen aus Edelstahl und Gummi kannst du deinen Mac Pro einfach bewegen, egal ob du ihn unter deinen Schreibtisch oder durch dein Studio schiebst,“ schreibt Apple. Im Kit dabei ist ein 1/4 Zoll auf 4 mm Sechskant-Bit als Spezial-Werkzeug.

So kommt der wahnwitzige Preis zustande

Unter dem Strich erklärt sich der Preis natürlich ganz einfach. Apple setzt für die Füße 349 Euro an, plus 500 Euro bei der Konfiguration liegt man dann bei 849 Euro. Dafür kann man jetzt aber sowohl die Rollen als auch die Füße einzeln bestellen, wenn man mit seiner ursprünglichen Wahl nicht so ganz zufrieden war. Dennoch: Der Preis ist saftig – die Rollen kosten immerhin fast so viel wie zwei neue iPhone SE oder ein Mac mini.





Das neue Apple Mac Pro Standfuß Kit kostet im Store nun 349 Euro (299 Dollar). Dieses Set ist von Haus aus beim Mac Pro dabei. Wer sich stattdessen für die Rollen entschieden hat, kann nun die Füße zum „Schnäppchenpreis“ nachordern.

Ausgeliefert wird das neue Zubehör ab Freitag, 17. April.

