Dr. Mario World für iPhone und iPad veröffentlicht. Wie vor einiger Zeit angekündigt, hat Nintendo ein weiteres Ass aus dem Ärmel geschüttelt. Seit heute können Sie sich mit dem Puzzlespiel Ihre Zeit vertreiben. Es steht kostenlos zum Download bereit, beinhaltet jedoch In-App-Käufe.

Sie suchen ein neues Spiel für Zwischendurch? Dann hat Nintendo just heute etwas Neues für Sie im Angebot. Das Unternehmen veröffentlichte ein Match-3-Puzzlespiel mit einem Charakter, den Sie schon von anderen Plattformen kennen.

Dr. Mario nutzt Freemium-Modell

Dr. Mario World steht ab sofort zum Download im App Store kostenlos bereit. Das Spiel funktioniert auf iPhone, iPad und iPod touch. Es benötigt allerdings iOS 11.0 oder neuer.

Der Download kostet zwar nichts, dafür gibt es die Möglichkeit „Diamanten“ zu kaufen, die den Spielfortschritt beschleunigen können. Bei der Preisgestaltung zeigt sich Nintendo vorerst moderat. Aktionsrabatte sorgen dafür, dass momentan maximal 21,99 Euro für Diamanten-Pakete fällig werden. Wie die spätere Preisgestaltung ausschaut, können wir nur mutmaßen.

Die Sache mit den Diamanten

Sie können Dr. Mario World aber auch ohne Diamanten spielen, und das sollten Sie auch probieren. Denn einerseits bietet es eine extra Motivation, auf das Diamanten-Doping zu verzichten. Andererseits können Sie so mitunter sich selbst oder Ihre Kinder ein wenig in der Spielzeit drosseln.

Worum geht es?

Bei Dr. Mario World müssen Sie, wie in anderen Dr.-Mario-Spielen auch, bunte Kapseln mit Viren so zusammenbringen, dass am Ende die Viren vom Spielfeld verschwinden. In dieser Variante kommt erschwerend hinzu, dass Sie nur eine bestimmte Anzahl an Versuchen haben und die Kapseln vorgegeben sind. Dennoch gibt es nicht nur einen Lösungsweg.

