21.11.2018 - 09:52 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Das Jahr begann denkbar schlecht für die Technologie-Unternehmen. Während Intel und andere Chiphersteller diverse Sicherheitslücken schließen mussten, geriet Apple wegen der CPU-Drosselung älterer iOS-Geräte in die Kritik. Neben einem neuen Batterie-Feature bot das Unternehmen einen vergünstigten Batterieaustausch bei älteren Geräten an, um die Leistung wieder zu steigern. Nun läuft die Aktion bald aus.

Ende 2017 wurde bekannt, was viele Nutzer längst ahnten. Apple verringert die Leistung der Chips. Allerdings nicht aus schierer Profitgier, um Kunden zum Neukauf zu bewegen, sondern vielmehr rechtfertigte das Unternehmen die Schritte mit der Verlängerung der Batterielaufzeit und dem Verhindern von plötzlichen Abstürzen. Dennoch hätte man die Nutzer darüber aufklären sollen.

Apple gab sich einsichtig und führte mit iOS 11.3 ein neues Batterie-Feature ein und reduzierte die Kosten für den Batterieaustausch für Geräte außerhalb der Garantie .Mit AppleCare+ abgedeckte Geräte können bekanntlichen längere Zeit auf einen kostenlosen Batterieaustausch hoffen. Für alle anderen drängt die Zeit, da das Programm zum Jahresende am 31. Dezember 2018 ausläuft und sich die Preise wieder erhöhen.

Batterietausch nur bis 31. Dezember für 29 Euro möglich

Wenn Sie den Batterieservice noch nicht genutzt haben und spürbar kürzere Akkulaufzeiten bei Ihrem iPhone SE, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus, oder iPhone X bemerken, sollten Sie sich nun beeilen. Apple bietet nur noch bis zum 31. Dezember 2018 de n vergünstigten Batterietausch für iPhone-Modelle außerhalb der Garantiezeit an. Bis zu diesem Datum wird der Tausch nur 29 Euro kosten. Danach wird dieser auf 49 Euro erhöht. Das iPhone X bildet allerdings eine Ausnahme und hier wird sogar auf 69 Euro erhöht.

Auf Apples Supportseite (Link) erhalten Sie alle notwendigen Informationen zum Batterieservice.

