20.11.2018 - 17:03 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



Im September 2018 erschien Lara Crofts letztes Abenteuer. Mit Shadow of the Tomb Raider schlossen die Entwickler von Eidos-Montreal die neueste Trilogie, um die junge Archäologin ab. Allerdings veröffentlichte man den neuen Teil bisher nur für die PlayStation 4, die Xbox One sowie den PC. Wie die Port-Spezialisten von Feral Interactive nun bekanntgaben, wird der Titel im kommenden Jahr für den Mac veröffentlicht.

Bereits „Tomb Raider“, „Rise of the Tomb Raider“ sowie ältere Teile der Videospielreihe wurde von Feral Interactive auf den Mac portiert, nachdem die ursprünglichen Umsetzungen zunächst für Konsolen und Windows-Computer veröffentlicht wurden. Der zweite Teil der neuen Trilogie erschien daher erst in diesem Frühjahr für den Mac und damit rund anderthalb Jahre später. Als kleinen Trost bracht die „20 Year Celebration“-Edition allerdings nicht nur das Hauptspiel sondern auch alle Downloadinhalte mit.

Der Port von Shadow of the Tomb Raider wird allerdings schneller erwartet, da hier auf bekannte Technologie zurückgegriffen wird. Dennoch hielten sich die Entwickler noch bedeckt und kreisten den Veröffentlichungszeitraum auf „2019“ ein. Damit möchte man den Fehler von „Rise of the Tomb Raider“ nicht wiederholen. Der Titel wurde damals für Februar 2018 angekündigt und erschien dann allerdings zwei Monate später.

Auch sonst hielt man sich zu den Inhalten verschwiegen, sodass aktuell unklar ist, ob die veröffentlichten DLCs enthalten sein werden oder ob überhaupt ein späterer Kauf möglich ist. Aufgrund der DLC-Politik auf den Konsolen und dem PC ist es auch schwierig abzuschätzen, wann der letzte Inhalt erscheinen wird.

