15.05.2019 - 16:16 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Apple hat eine Tradition mit Regenbogenfarben. Sogar das Logo war lange Zeit bunt. Mittlerweile wird die Farbgebung der LGBT-Community zugeschrieben. Das Unternehmen hat daher auch ein passendes Apple-Watch-Armband im Angebot. Im letzten Jahr überraschte man dann auch mit einem neuen Zifferblatt für die Watch und machte es im Rahmen der WWDC für alle Nutzer zugänglich. Nun hat Apple weitere Designs hinzugefügt.

Montagabend veröffentlichte Apple iOS 12.3, macOS 10.14.5 sowie watchOS 5.2.1. Letzteres Update brachte das EKG-Feature nicht nur in weitere Ländern, sondern fügt gleich zwei neue Versionen des Pride-Zifferblattes hinzu und benennt damit auch das bestehende um, sodass es nun eine Variante „2018“ und „2019“ gibt.

Die alte Variante stellt eine Verlängerung des Pride-Armbandes dar und kann mit einem Fingertipp in Bewegung versetzt werden. Die neue Version hingegen gibt es in einer runden sowie eine bildschirmfüllenden quadratischen Option. Letztere wirkt besonders cool auf einer Apple Watch Series 4, da hier der Bildschirm weiter an den Rand heranreicht. Daneben sind die neuen Zifferblätter auch interaktiv und können durch Antippen sowie dem Drehen an der Digital Crown beeinflusst werden.

Damit Sie allerdings die neuen Zifferblätter auf Ihrer Apple Watch verwenden können, benötigen Sie eine Apple Series 1 oder neuer, da watchOS 5.2.1 nicht auf dem Ur-Model der Apple Watch installiert werden kann.

