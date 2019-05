15.05.2019 - 13:54 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



Satechi hat in den vergangenen Monaten cooles Zubehör für den Mac vorgestellt. Nun kündigt der Zubehörhersteller gleich zwei neue Produkte an und erweitert damit das Portfolio um cooles, neues Zubehör. Da wäre einmal die neue ergonomische und drahtlose Aluminium-Maus, die vor allem durch ihren kleinen Preis besticht. Passend dazu gibt es auch noch eine schicke Schreibtischunterlage aus Kunstleder für Maus und Tastatur.

Satechi M1 Bluetooth Wirelesse Mouse

Mit einem modernen Aluminiumgehäuse ausgestattet macht die Satechi M1 optisch eine gute Figur. Damit sie auch zu Ihrem Mac passt, bietet der Hersteller die Maus in den Farben Silber, Space Grau, Gold und Roségold an. Aufgrund ihrer symmetrischen Bauart eignet sie sich sowohl für Links- als auch Rechtshänder. Verbunden wird Sie übrigens via Bluetooth 4.0 und kann auch während des Aufladens weiter verwendet werden, da sich der USB-C-Anschluss an der Frontseite der Maus befindet. Ein USB-C-auf-USB-A-Kabel liegt der M1 Wireless Mouse bei.

Noch ist die Satechi M1 nicht in Deutschland verfügbar, aber es ist davon auszugehen, dass Sie in den kommenden Wochen auch hierzulande für rund 30 Euro veröffentlicht wird. Weitere Informationen erhalten Sie auf der offiziellen Herstellerseite.

Satechi Eco-Leather Deskmate

Zusätzlich zur neuen M1 Wireless Mouse kündigte Satechi auch die Schreibtischunterlage Eco-Leather Deskmate an. Sie eignet sich perfekt als Unterlage für Ihre Tastatur und Maus, sodass Sie gar kein separates Mousepad benötigen. Die Unterlage besteht für optimale Beständigkeit aus künstlichem Polyurethan-Leder, welches Sie in Schwarz, Braun oder Dunkelblau bestellen können. Die Fläche ist 58,42 x 30,99 cm groß und bietet damit ausreichend Platz.

Für rund 30 Euro wird die Eco-Leather Deskmate in Kürze auch in Deutschland verfügbar sein. Auch hier finden Sie weiterführende Details auf der Herstellerseite.

