Apples Idee, geheime Dokumente nur mit VR-Zubehör ansehen zu können (Bild: USPTO/Apple)

Neues Apple-Patent: Sehen wir wichtige Dokumente nur noch in der Augmented Reality? Aktuell macht eine neue Patentveröffentlichung Apples von sich reden. Denn: Darin beschreibt das Unternehmen eine Erfindung, die geheime Dokumente zur Ansicht nur noch durch einen Virtual-Reality-Visor oder eine AR-Brille sichtbar macht.

Sieht so die Zukunft aus? Sie sitzen an einem Arbeitsplatz, und schauen mit einem Virtual-Reality-Visor auf einen Monitor, den es so gar nicht mehr gibt. Oder Sie haben einen Bildschirm dort stehen und schauen aber durch eine AR-Brille auf das Gerät?

Gerade dieses Zubehör ist es, das dafür sorgt, dass Sie Inhalte eines Dokuments lesen können, die andere nicht lesen können. Zuschauer, die vielleicht in Ihrem Rücken stehen, können auf dem Monitor nur ein leeres Dokument oder ein Test-Dokument sehen. Sie aber können mit Hilfe des Zubehörs auf den gewünschten Inhalt zugreifen.

Apple denkt an Konzept von geheimen Dokumenten in VR/AR

Ob es so kommt, ist noch nicht in Stein gemeißelt. In jedem Fall aber möchte Apple sich eine Technologie dazu patentieren lassen, wie aus einer neuen Patentveröffentlichung in den USA hervorgeht. Was halten Sie von dieser Idee?

Patente weisen auf VR-/AR-Brille hin

Es sind immer wieder dieses Patentveröffentlichungen, die auch die Neugier der Fans einerseits, und aber die Gerüchteküche andererseits schüren. Denn es gab bereits diverse Patentveröffentlichungen des iPhone-Herstellers, die Virtual- und Augmented-Reality-Zubehör enthält. Von Apple gibt es aber bislang kein VR-Headset und keine AR-Brille.

Sehr wohl hat Apple aber auch auf der diesjährigen Worldwide Developers Conference wieder Neuigkeiten für seine Softwareschnittstelle ARKit im Gepäck gehabt. Beispielsweise können Sie Motion Capturing auf einfache Weise realisieren und sind in der Lage, Menschen sehr einfach in virtuelle Welten einzubauen, ohne dass diese gegen virtuelle Objekte laufen können.

Anzeige