11.09.2019 - 12:39 Uhr Geschrieben von Matthias Parthesius

AirPods bekommen AppleCare-Plus (Bild: Apple)

Im Schlagschatten des neuen iPhone 11 führt Apple ein neues Service-Angebot ein für Kopfhörer. Apple AirPods und einige Beats-Kopfhörer können mit der kostenpflichtigen Garantie-Erweiterung AppleCare+ für Kopfhörer geschützt werden. Wer einen AirPod-Ohrhörer verbummelt, schaut aber trotzdem in die Röhre, denn der Verlust ist nicht abgedeckt. Das neue Service-Angebot kann nachträglich abgeschlossen werden, wenn der Kauf noch nicht länger als 60 Tage zurückliegt.

Apple führt die Garantie-Erweiterung AppleCare+ für Kopfhörer ein. Maximal zwei Schadenfälle sind für den Zeitraum von zwei Jahren ab Kauf der Apple AirPods oder bestimmter Beats-Kopfhörer in der neuen Versicherung von Apple abgedeckt. AppleCare+ für Kopfhörer kostet in den USA 29 US-Dollar. In Deutschland kann AppleCare+ für Kopfhörer zum Preis von 39 Euro bei einer Bestellung hinzugefügt werden. Bei wem der Kauf noch nicht länger als 60 Tage zurückliegt, kann den Apple Service kontaktieren, um AppleCare+ für Kopfhörer noch rückwirkend abzuschließen.

Jetzt können Apple AirPods und einige Beats-Kopfhörer mit der kostenpflichtigen Garantie-Erweiterung AppleCare+ für Kopfhörer geschützt werden. Wer einen AirPod-Ohrhörer verbummelt, schaut aber trotzdem in die Röhre, denn der Verlust ist nicht abgedeckt. Abgesichert sind bis zu zwei Jahre technischer Support durch Experten und Hardware­schutz inklusive bis zu zwei Reparaturen bei unabsichtlicher Beschädigung, für die jeweils eine Servicegebühr von 29 Euro anfällt. Der Schutz gilt nicht für Diebstahl oder Verlust.

Abgedeckt sind Reparaturleistungen für Batterien, die weniger als 80 Prozent ihrer Originalkapazität besitzen. Und damit kann AppleCare+ für Kopfhörer interessant werden, wenn man sich kurz vor Ende der Garantie neue AirPods mit frischem Akku aushändigen lässt. Das neue Service-Angebot kann nachträglich abgeschlossen werden, wenn der Kauf noch nicht länger als 60 Tage zurückliegt. Im Übrigen beginnt der Schutz mit dem Kaufdatum von AppleCare+.

