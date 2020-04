Leak: Die ersten Bilder der neuen Drohne DJI Mavic Air 2 sind da

Die DJI Mavic Air 2 soll am 27. April 2020 angekündigt werden. Das hat der chinesische Drohnenhersteller in einem Tweet verraten. Was aber eigentlich noch geheim bleiben sollte, sind die technischen Daten der Drohne, doch das ist jetzt Geschichte. Nach einem Leak ist nun bekannt, wie lange die Drohne im Schnitt in der Luft bleiben wird.

Woher stammt der Leak zur Flugdauer der DJI Mavic Air 2?

Aus relativ offenen Quellen: Die brasilianische Zulassungsbehörde ANTEL hat diese Daten von DJI erhalten, weil sie für die dortige Verkaufserlaubnis essentiell ist. Berichtet hat darüber zuerst die Website DroneDJ. Auch die ersten Fotos sind durch die Anmeldeprozedur veröffentlicht worden. Dort ist auch das Handbuch der Mavic Air 2 zu finden.

Wie lange fliegt die DJI Mavic Air 2?

Dem Handbuch nach wird die Drohne bis zu 34 Minuten mit einer Akkuladung fliegen können. Das ist eine deutliche Verbesserung gegenüber der DJI Mavic Air, die nur 21 Minuten in der Luft blieb.

Warum fliegt die DJI Mavic Air 2 länger als die erste Generation?

Vermutlich sorgt ein größerer Akku dafür, dass die Mavic Air 2 34 statt nur 21 Minuten fliegen kann. Der Akku soll eine Kapazität von 3.500 mAh aufweisen, während in der ersten Air-Drohne nur ein Lithium-Ionen-Akku mit 2.375 mAh steckt.

Welche Details zur DJI Mavic Air 2 sind noch bekannt geworden?

Die Drohe soll dem Bericht nach eine Geschwindigkeit von stolzen 68,4 km/h erreichen und mit der Kamera Videos in 4K-Auflösung aufnehmen können. Fotos macht sie mit 48 Megapixeln.

Was wird die DJI Mavic Air 2 kosten?

Das ist noch ein großes Geheimnis und wird unserer Meinung nach erst am 27. April 2020 bekannt gegeben.

Deine Meinung auf unserer Plattform

Was hältst du von der DJI Mavic Air 2? Wirst du dir diese Drohne kaufen oder ist das nichts für dich? Schreibe uns doch einmal deine Erfahrung mit Drohnen in die Kommentare unterhalb des Artikels!

Produkthinweis Produkthinweis DJI Mavic Air - Drohne mit 4K Full-HD Videokamera inkl. Fernsteuerung I 32 Megapixel Bilderqualität und bis 4 km Reichweite - Schwarz 834,76 €

Mehr zu diesen Themen: